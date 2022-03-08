اعتراف صادم من لابورتا بشأن رحيل ميسي!

وجه جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني صدمة من العيار الثقيل إلى مشجعي "البلوجرانا" بعد أن اعترف بأنه ليس نادمًا على رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن "كامب نو" في الصيف الماضي.

ميسي رحل عن برشلونة في الصيف الماضي متوجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الفشل في مفاوضات تجديده عقده مع النادي الكتالوني.

لابورتا أجرى مقابلة مع تلفزيون برشلونة بمناسبة مرور عام على وصوله إلى رئاسة النادي، وتطرق إلى بعض القضايا الشائكة خلال تلك الفترة، وعلى رأسها رحيل ميسي.

وقال لابورتا عن رحيل الأرجنتيني: "لقد كان أتعس قرار على الإطلاق، لم أرغب أبدًا في تحمله، لكنني لست نادمًا أيضًا".

وأضاف: "أضع المؤسسة فوق كل شيء، المؤسسة فوق المدربين واللاعبين، وحتى أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأوضح لابورتا أن قرار عدم تجديد ميسي كان إجباريا بسبب: "الوضع الموروث والواقع الذي اصطدمنا به"، وذلك بعد المشاكل الاقتصادية التي عانى منها النادي.

واختتم رئيس برشلونة: "بدا أنه لم يكن هناك شيء بعد ذلك، لكن أولئك الذين يحبون برشلونة يعرفون أن التاريخ يستمر، مع العمل والقرارات المدروسة جيدًا، يمكن أن نعود بأمان إلى طريق النجاح".

اقرأ أيضًا ..





ليفربول مع يورجن كلوب .. أي جيل ذهبي ذلك الذي يحقق بطولتين فقط؟!

يعاملني كسيارة فيات وولاد الحلال سبب الخلاف .. عندما يتحول المدرب إلى عدو

ليست أول مرة .. كريستيانو رونالدو اعتاد الهرب من المباريات الصعبة!