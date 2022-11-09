اعترافات رونالدو في سيرته الذاتية: تمنيت اللعب لسان جيرمان وميسي سيدفعني للاعتزال

يشهد اليوم الأربعاء، كشف النقاب عن كتاب السيرة الذاتية للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من قبل تييري مارشاند؛ الرئيس السابق لقسم الدوريات الأجنبية في مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

مارشاند أجرى تسع مقابلات مع الدون، كي يتمكن من سرد رحلة النجم البرتغالي في الملاعب الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الكتاب تم طرحه اليوم، مقابل 19 يورو، مشيرة إلى جزئين مثيرين في مسيرة رونالدو..

الأولى ترجع لأكتوبر 2019، إذ أن رونالدو كشف لمارشاند عن تمنيه اللعب في باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة تمثيله ليوفنتوس قائلًا: "باريس؟ الباب مفتوح، يمكن للبرتغاليين في باريس أن يملأوا الملعب، أرى أنني سأقدم أداءً جيدًا هناك في ظل وجود 50 ألف مشجع برتغالي، سيكون ذلك رائعًا".

أما المفاجأة الثانية في حديث الدون، كانت في التاريخ نفسه، إذ تحدث عن إمكانية فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني وقتها وباريس سان جيرمان الحالي، مهددًا بالاعتزال حال تتويجه بالكرة الذهبية في عام 2019.

ينقل الرئيس السابق لقسم الدوريات الأجنبية في مجلة "فرانس فوتبول"، تصريحات كريستيانو له وقتها: "من السهل جدًا أن تظل في فقعتك عندما تكون ناجحًا (يقصد استمرار ميسي وقتها مع البرسا)، وألا تغادر منطقة الراحة الخاصة بك، لكن أنا تجرأ للقدوم لإيطاليا، لتغيير النادي والبطولة وثقافة كرة القدم، أعرض نفسي دائمًا للخطر، تحملت نتائج هذه المخاطرة، ومتأكد من أنها تسببت في خسارتي للكرة الذهبية العام الماضي (2018)، لكنني لا أندم على أي شيء".

وتابع: "إذا فاز ميسي بالكرة الذهبية هذا العام (2019)، سأعلن اعتزالي!".

جدير بالذكر ميسي حصد بالفعل جائزة الكرة الذهبية عام 2019، وكرر الأمر في 2021، فيما كانت آخر مرة حصد بها الدون الجائزة في عام 2017.