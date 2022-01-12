"اعتذروا ولا تكابروا" .. تأهل اليابان لدور الـ16 يزيد حسرة السعوديين!

المنتخب الياباني صعد لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، أما الأخضر السعودي فودع متذيلًا مجموعته

في الوقت الذي يحاول به الجمهور السعودي تناسي مرارة وداع كأس العالم قطر 2022 من الدور الأول، أتى تأهل المنتخبين الياباني والأسترالي، ليجدد أوجاعه.

الأخضر السعودي ودع المونديال متذيلًا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، بعد الفوز أمام الأرجنتين، والهزيمة أمام بولندا والمكسيك.

أما الليلة، فتأهل المنتخب الياباني فصعد لدور الـ16 كأول المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، متفوقًا على إسبانيا (4 نقاط)، ألمانيا (4 نقاط)، وكوستاريكا (3 نقاط).

هذا التأهل دفع الجمهور السعودي للتحسر على منتخب بلاده، إذ كانت اليابان وصيفة للسعودية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، كذلك صعدت أستراليا لدور الـ16 رغم أنها كانت في المركز الثالث بمجموعة الأخضر في التصفيات أيضًا.

وطالب عدد من الإعلاميين واللاعبين القدامى، الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، بالاعتراف بتقصيره والاعتذار للشعب السعودي على وداع الحدث العالمي.

بعد هالنتائج الرائعه لليابان واستراليا …؟



هل فشلنا ولا ( استحوذنا )ونحن المتصدرون !

وهل تتوقعون هيرفي واتحاده

يعتذرون لنا ولا يكابرون .!!



فرق كبييير

بين المشخص والواصف والحكواتي 👌🇸🇦💪 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 1, 2022

علموا ريناد

كيف اليابان الاسيوية

الوصيفة لمجموعتنا

سوت في أبطال العالم وأوربا بالمجموعة الحديدية.#اليابان_كوستاريكا #ألمانيا_إسبانيا pic.twitter.com/iq5ILx3DoR — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) December 1, 2022

#اليابان كان في مجموعتنا بالتصفيات وجاءت ثانياً بعدنا

الان تتأهل لدور 16 متصدره بعد ان هزمت #ألمانيا و #اسبانيا#استراليا كانت في مجموعتنا و وصلت لكأس العالم عبر الملحق والأن تتأهل لدور 16

نحن لدينا مضللين سعيدين أننا هزمنا #الارجنتين و خرجنا من المجموعات

الله يسامحك يا رينارد 💔 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 1, 2022

يذكر أن ثلاث منتخبات عربية ودعت المونديال، هي: قطر وتونس والسعودية، فيما عبرت المغرب لدور الـ16 وحيدة.