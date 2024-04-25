"اعتذار للجماهير ووعد!" .. فرانك كيسييه يحذر نجوم الأهلي بعد السقوط أمام الرياض

رسالة فرانك كيسييه بعد سقوط الأهلي أمام الرياض..

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قدّم النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي السعودي، "الاعتذار" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة أمام الرياض.

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الأهلي خسر بهدف مقابل اثنين، أمام مستضيفه نادي الرياض، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

كيسييه اعترف في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، بعد نهاية المباراة، أن الأهلي لم يكن يتوقع أبدًا، الخسارة أمام الرياض، بهذا الشكل.

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وحذر النجم الإيفواري، نفسه وجميع زملائه في قلعة الراقي؛ بأنه لا يوجد مجال للخطأ في الفترة القادمة؛ إذا أراد الفريق تأمين المركز الثالث في مسابقة الدوري؛ من أجل التأهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية"، الموسم القادم.

وأشار فرانك كيسييه، إلى أن نجوم الأهلي سيخوضون الست مواجهات المتبقية للفريق في الدوري، كمباريات نهائية.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد "الرابع".

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