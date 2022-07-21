أعاد له محفظته الضائعة فلم يمنحه سوى القميص.. نوير "البخيل" يثير استياء سائق تاكسي!

تمامًا كما يفعل مع المهاجمين!

بنفس درجة بخله في منح الأهداف للخصوم، يبدو الحارس الألماني مانويل نوير بخيلًا أيضًا في حياته الاعتيادية، حتى مع سائق أعاد إليه محفظته التي تشتمل على 800 يورو!.

سائق تاكسي استقله حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا مانويل نوير برفقة صديق له إلى أوديونبلاتز في ميونخ، وجد محفظة الحارس الألماني في سيارته مشتملة على 800 يورو.

كان رد فعل السائق الذي يدعى هازير، أنه فعل كل ما يلزم للوصول إلى نوير وإعادة المحفظة له، لفتة أمينة كان يتمنى هازير أن تقابل بشكل أكثر كرمًا من قبل نوير.

ولكن ما حدث هو أن نوير استعاد المحفظة، وأرسل لهازير قميصه دون أي شيء آخر، وهو الأمر الذي أثار استياء السائق.

هازير قال في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا": "هذه الجائزة بها بعض الاستهزاء، لدي 4 أطفال، لا أستطيع فعل أي شيء بهذا القميص!".

القميص لم يحمل رسالة شكر أو حتى توقيعًا به امتنان لإعادة المحفظة المسروقة، ما عزز استياء هازير من سلوك أسطورة الحراسة الألمانية.

سائق التاكسي أعاد مبلغ 400 يورو فقط إلى نوير، لأن المسافة بينهما كانت 75 ميلًا حينما وصل السائق إلى نوير، فكان لابد من قطع مشوار طويل ودفع كمية من الوقود!.

وينص القانون الألماني، على أن أي شخص يجد متعلقًا خاصً بغيره في حدود 500 يورو، يحق له أخذ 5% من القيمة، و3% قيمة إضافية في حالة الاضطرار لدفع أي مبلغ مالي لقاء أتعاب توصيل المتعلق إلى صاحبه.