إطلاق اسم "الزياني" أسطورة السعودية على شارع في الدمام

لفتة طيبة لتكريم أحد أساطير التدريب بالسعودية

وجه خليل الزياني؛ أسطورة كرة القدم السعودية في عالم التدريب، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بعد أن تم إطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة الدمام.

مَن هو خليل الزياني؟

الزياني كان لاعب كرة قدم مع نادي الاتفاق خلال فترة الستينيات، حيث حقق مع الفريق لقبا كأس ولي العهد وكأس الملك عامي 1965.

وبعد اعتزاله توجه للعمل التدريبي، حيث قاد الاتفاق ثم المنتخب السعودي، وتوج بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخ المملكة عام 1984 في سنغافورة، واستمر مع الأخضر حتى 1986.

وبعدها عاد لتدريب الاتفاق ثم القادسية والنهضة والهلال خلال فترة التسعينيات، وأعلن اعتزاله التدريب في بداية الألفية الثانية، وليصبح ضمن اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات باتحاد الكرة السعودي، ثم محاضرًا بالاتحاد الآسيوي، وعضوًا باللجنة الفنية به.

ما هو تعليق الزياني على إطلاق اسمه على شارع بالدمام؟

خلال كلمة نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية، قال الزياني: "أول ما سمعت عن الخبر، بالشارع المُسمى باسمي في المزروعية، فرحت كثيرًا وقلت الحمد لله على مكافئتي لما قدمته لهذا الوطن".

وتابع: "لا أقول سوى أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه سمو الأمير أحمد بن فهد الله يطول أعمارهم، والمسؤولين بالمنطقة الشمالية بالدمام".

واختتم الزياني تصريحاته قائلًا: "جزاكم الله خيرًا على ما قدموه لي بهذا التكريم، ويعجز لساني عن وصف هذه اللحظات، وأتمنى السعادة والفرح للجميع".