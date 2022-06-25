أطفال مدارس الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلاد ميسي!

احتفالية ضخمة في الأرجنتين بعيد ميلاد ليونيل ميسي

غنى أكثر من 5000 تلميذ في مدرسة أرجنتينية"عيد ميلاد سعيد" لليونيل ميسي في مسقط رأسه حيث يتم البرغوث عامه الـ 35.

وبلغ نجم باريس سان جيرمان 35 عامًا يوم الجمعة، واحتفل مع قلة من الأصدقاء من بينهم لويس سواريز ولاعب خط وسط أرسنال وتشيلسي السابق سيسك فابريجاس.

وقام شباب من فرقة أوركسترا شبابية في مدينة "روزاريو" الأرجنتينية، بإحياء ذكرى عيد ميلاد ليونيل بطريقة مذهلة في النصب التذكاري الوطني الشهير بالقرب من شاطئ نهر "بارانا".

وكان النجم "ماكسي رودريجيز" جناح ليفربول السابق من بين أولئك الذين ظهروا على الشاشة متمنياً لميسي التوفيق قبل أن يُسمع صوت الأطفال من خلال عرضهم المشحون بالعاطفة.

ويقضي ميسي عطلته بإيبيزا لمدة أسبوعين، وذلك بعد انتهاء الموسم الماضي مع فريقه الفرنسي، وكذلك فترة التوقف الدولي الذي استطاع فيها قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب "فيناليسيما" بعد الفوز على إيطاليا.

ومن المتوقع أن تكون عطلة ميسي في البحر الأبيض المتوسط هي الأخيرة قبل عودته إلى باريس للتحضير للموسم المقبل.

وهو الموسم الذي سيقطعه مونديال قطر حيث سيسعى ليونيل جاهدًا للفوز بالميدالية الذهبية المفقودة من خزانة كؤوسه.

كما يتطلع إلى العمل مع المدير الفني القادم لفريق باريس سان جيرمان، والذي لم يعلن عنه حتى الآن من قبل إدارة الفريق.

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