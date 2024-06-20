اضطر للاعتذار لاحقًا .. رأس لامبارد يُعرضه للسخرية من جاري لينيكر

الثنائي الإنجليزي أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

أثار جاري لينيكر وفرانك لامبارد جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد سخرية الأول من الثاني ورد فعل نجم تشيلسي السابق الصادم، وذلك خلال تواجدهما في استوديو تحليل مباراة فوز ألمانيا على المجر 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الأمم الأوروبية 2024.

لينيكر وخلال حديثه في الاستوديو التفت إلى منطقة المشجعين، حيث بوابة براندينبورج والتي تم حجبها بواسطة شاشة عملاقة، وقد قال "كنت أتمنى إزالة تلك الشاشة لنتمكن من رؤية الجمهور، لكن إن حدث ذلك لن يستطيعوا مشاهدة المباراة".

لامبارد علق على حديثه ضاحكًا "سيرون رؤوسنا من الخلف، من لا يستطيع الالتفات لذلك؟"، ليصدمه المحلل الإنجليزي بقوله "لا أحد يريد رؤية مؤخرة رأسك تلك الأيام، صحيح فرانك؟ هذا أكيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجم تشيلسي السابق انتبه هنا إلى أن لينيكر يسخر منه وتحديدًا من "صلعته" ولذا اختفت الابتسامة من على وجهه وحل مكانها ملامح استياء واضحة، ولم يُفوت الجمهور تلك اللقطة ووجهوا انتقادات عنيفة للينيكر.

لينيكر انتبه إلى ما فعله بعد عودته إلى منزله ومشاهدة اللقطة عبر السوشيال ميديا، كما أشار خلال حديثه في بودكاست "The Rest Is Football"، مؤكدًا أسفه لما فعله ومقدمًا اعتذاره للمبارد، حيث قال "من الواضح أن فرانك حساس قليلًا، وأنا كذلك، لقد قصدت الجميع بحديثي، لكن حين خرج ذلك مني خرج بشكل خاطئ، وأنت تعلم لامبارد حين يقوم بهذا الشيء .. أن يبتسم ومن ثم تختفي الابتسامة فجأة من وجهه".

أتم "لقد انتبهت للأمر حين عدت للمنزل وشاهدت مقطع الفيديو عبر السوشيال ميديا وقلت لنفسي يا لي من أحمق، لقد شعرت بسوء حقًا وعلي أن أعتذر، سأعتذر لأنه لم يكن متعمدًا ولكنه كان مضحكًا. تلك الأشياء تحدث عبر التلفاز".