إضافة التزوير .. تعديلات على لائحة لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي

تعرف على التعديلات الجديدة في لائحة الانضباط والأخلاق

أجرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، بعض التعديلات على اللائحة الخاصة بها، استعدادًا لانطلاق موسم 2022-2023، وذلك بعد أن حدث لغط الموسم الماضي في بعض الأمور.

ما هي أبرز تعديلات لائحة الانضباط؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق، قامت بإضافة التزوير إلى التجاوزات التي لا تخضع للتقادم، بجانب مخالفات المنشطات أو الفساد أو اختلاس الأموال أو المراهنات.

لجنة الانضباط أجازت لنفسها إيقاع عقوبة من عدمها، أو تخفيضها على النادي، حال كانت المخالفة صادرة عن تصرف فردي، في معالجة على ما يبدو للغط المصاحب لرمي علب الماء أثناء المباريات.

وتسببت بعض القضايا في أزمة خلال الموسم الماضي، بسبب التأخر في اتخاذ قرارات بها، بعد إحالتها إلى لجان أخرى داخل اتحاد الكرة السعودي.

ما هو موقف الأندية من تلك التعديلات؟

وقامت اللجنة بمناقشة التعديلات المقترحة مع أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى والثانية والثالثة، من أجل اعتمادها بشكل رسمي.

وخلال مناقشة تلك التعديلات، تعددت الاقتراحات بين استبدال المفردات لتصبح أكثر وضوحًا في بعض النصوص القانونية، إضافة إلى تعديل بعض العقوبات وتغييرها وتطويرها في الأمور المالية والإيقافات وحسم النقاط، وإرسال العقوبة للجهات ذات العلاقة.

وفصلت اللائحة بين الاعتداء ومحاولة الاعتداء في مادتين مختلفتين، إيقاف 6 مباريات لمحاولة الاعتداء مع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وعقوبة إيقاف 6 أشهر للاعتداء مع زيادة في الغرامة إلى 80 ألف ريال.

وتم إقرار أن القرارات غير المالية الصادرة من جميع لجان اتحاد الكرة ومركز التحكيم الرياضي وغرفة فض المنازعات وهيئة قضائية يعترف بها، نهائية وغير قابلة للاستئناف.