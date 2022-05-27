"أصبحت في الجانب الصحيح من التاريخ" .. كورتوا يُغضب جماهير أتلتيكو مدريد

كورتوا يصدم جماهير أتلتيكو بتصريح عن نهائي لشبونة

يبدو أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس عرين ريال مدريد، قد قطع آخر حبال الود مع جماهير ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

تيبو كورتوا تحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره أمام ريال مدريد في عام 2014 حينما كان يحرس شباك الأتلتي، حيث يرى أنه الآن موجود في الجانب الصحيح من التاريخ.

ويبحث الحارس البلجيكي عن التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، عندما يلاقي فريقه اليوم السبت نادي ليفربول الإنجليزي على ستاد دو فرانس.

تيبو كورتوا يثير غضب جماهير أتلتيكو مدريد

وقال البلجيكي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المرتقب: "لعبت نهائي دوري الأبطال منذ ثماني سنوات وخسرته، وأريد التتويج به غدًا".

وأضاف كورتوا: "خاض لاعبو ليفربول نهائي ضد ريال مدريد في 2018، بالنسبة لي تعلمت من مواجهة ريال مدريد في السابق، إذا واجهت الريال فأنت تعرف أنه عندما يلعب نهائي فإنه يفوز به، والآن أنا في الجانب الصحيح من التاريخ".

رد فعل جماهير أتلتيكو مدريد على تصريحات كورتوا

وحسب تقارير جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن تعليقات حارس مرمى أتلتيكو مدريد السابق حول نهائي لشبونة أشعلت غضب جماهير الروخي بلانكوس.

وأشار التقرير إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي شهدت هجومًا كبيرًا من جماهير الأبيض والأحمر على تعليقات كورتوا والتى وصفها جماهير أتلتيكو مدريد بإنه قلة احترام، لا سيما بالنظر إلى أن الحارس البلجيكي يعد من أحد أساطير القطب الثاني في مدينة مدريد ويملك كورتوا لوحة باسمه خارج ملعب واندا ميتروبوليتانو.

اقرأ أيضًا ..

بعد تدهور العلاقات .. مبابي يُعطي باريس الضوء الأخضر لرحيل نيمار!

أخبار الانتقالات | بايرن وليفربول ينتقمان من برشلونة وصدمة في سعر ماني

أنشيلوتي .. الأكثر نجاحًا بلا عشاق، هل ينقذه دوري الأبطال؟!