"أصبت بالاكتئاب في مسيرتي" .. بوجبا يكشف عن جانبه الآخر

اعترف لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا بأنه عانى من الاكتئاب خلال مسيرته، قائلاً إن ذلك جعله يرغب في عزل نفسه في بعض الأحيان.

حيث واجه لاعب خط الوسط انتقادات مستمرة منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، وذهب بعض النقاد إلى حد التشكيك في شخصيته.

وانضم بذلك الدولي الفرنسي إلى عدد متزايد من اللاعبين، بما في ذلك نيمار وماركوس راشفورد، للتحدث علنًا عن مشاكل الصحة العقلية.

وقال بوجبا لصحيفة "لو فيجارو": "لقد أصبت بالاكتئاب في مسيرتي، لكننا لا نتحدث عن ذلك".

وواصل: "في بعض الأحيان لا تعرف أنك كذلك، فأنت تريد فقط عزل نفسك، وأن تكون وحيدًا، فهذه علامات لا لبس فيها".

إلى جانب التعامل مع ضغوط وسائل الإعلام المستمرة، تعرض بوجبا مؤخرًا للسطو بينما كان أطفاله في المنزل.

وعن هذا الحادث أوضح: "اكتشفت أن منزلي تعرض للسطو بعد اقتحام ثلاثة أشخاص سرقوا خزنتي، كانت هناك جواهر من والدتي، وميدالية بطولة كأس العالم".

وتابع: "أكثر ما أخافني هو أن طفلي كانا في المنزل مع المربية أثناء هذا الحادث، فسمعت كل شيء، واتصلت بزوجتي والأمن، ثم حبست نفسها مع الأولاد في غرفة لعدة أيام، وأصيبت بالصدمة".

وأردف: "الشيء الرئيسي هو أن أطفالي بصحة جيدة".

من المعروف بالطبع أن بوجبا يتمتع بشخصية ضخمة ويعبر عن نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن خلف الكواليس، تضررت صحته العقلية بسبب كثرة الانتقادات التي يتلقاها الدولي الفرنسي بشكل مستمر من الإعلام.

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