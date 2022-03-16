إصابة صلاح خطيرة؟ كلوب يكشف سبب جلوس نجم ليفربول بديلًا ضد آرسنال

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن حالة المصري محمد صلاح نجم الفريق، قبل مباراة آرسنال في مباراة مؤجلة من الجولة 27 لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة الجارية حاليًا على ملعب "الإمارات" معقل آرسنال، بعدما ثارت الشكوك حول عدم مشاركته بسبب الإصابة.

وتعرض صلاح للإصابة خلال مباراة برايتون التي أقيمت السبت، وحقق فيها "الريدز" الفوز بهدفين دون رد، سجل منهما قائد منتخب مصر هدفًا.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قبل المباراة عن صلاح: "لقد نجح في العودة، تدرب معنا مرة واحدة فقط، ويمكنه أن يشارك بشكل جيد حقًا".

وأضاف: "لدينا الفرصة لإجراء تغييرات، نابي كيتا بلحظة جيدة حقًا لكن لدينا فرصة لإجراء بعض التغييرات، لذا أحتاج إلى استخدام الأولاد المستعدين".

وتابع: "نحن إلى أن نلعب ككتلة واحدة، وإغلاق الفجوات وندافع بشكل جيد، ونأمل أن نتمكن من القيام بالأمر على أحسن وجه".

وأردف: "آرسنال يمر بلحظة جيدة حقًا، وهم في مركز جيد، إذا سألتهم في بداية الموسم عما يريدون لكان من الممكن أن يقولوا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بهذا الفريق الرائع والشاب، لدينا أهدافنا ونأمل أن نسبب لهم المشاكل".

واختتم كلوب: "الشيء الجيد في كيفية رؤيتنا للأمر دائمًا، ونأمل أن نتمكن من إيقافهم الليلة".

اقرأ أيضًا ..

740 مليون يورو ولا بطولات .. هل عاد رونالدو ليكمل فشل الإدارة؟

الأهلي والزمالك .. كفى عنادًا، الدوري الاستثنائي هو الحل

أكثر عمقًا من دوري الأبطال .. لماذا هاجمت جماهير باريس ميسي واللاعبين؟

