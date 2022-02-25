إصابة حارس ووقوع ضحايا في انفجار بحافلة فريق برازيلي

حدثت واقعة مخيفة في البرازيل، قبل مباراة باهيا وسامبايو كوريا، والتي تم خوضها رغم كل المصاعب المحيطة بالمواجهة.

نزل فريق باهيا البرازيلي إلى أرض الملعب، مساء أمس، الخميس، على الرغم من تعرض حافلة الفريق للهجوم وانفجار قنبلة بها.

وهو ما أدى إلى دخول الحارس دانيلو فيرنانديز إلى المستشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إصابة لاعبين آخرين في الحادث.

ماذا حدث لحافلة باهيا؟

حافلة باهيا كانت متوجهة لخوض لقاء ضد سامبايو كوريا الذي فاز فيه الفريق الذي يتخذ من السلفادور مقرًا له بنتيجة 2/0.

وأشارت تقارير صحفية إلى إحداث عبوة ناسفة ثقبًا في جانب حافلة الفريق البرازيلي، مما تسبب في أضرار جسيمة بها ووقوع العديد من الضحايا.

وتعتبر الحالة الأكثر إثارة للقلق، للحارس دانيلو فيرنانديز الذي أصيب بشظية في وجهه وتم نقله إلى المستشفى فورًا.

لماذا أقيمت المباراة؟

بالرغم من سهولة إلغاء المباراة بالنسبة لباهيا، إلا أن إدارة النادي قرر خوض اللقاء ليحقق الفريق الفوز بثنائية نظيفة.

وقال جوتو فيريرا مدرب الفريق:"من أجل كرامتنا واحترافيتنا سندخل الميدان لتكريم ألوان باهيا".

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