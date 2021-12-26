إصابة جديدة؟ توخيل يوضح أسباب غياب زياش عن تشيلسي

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي عدم يقينه بشأن مشاركة حكيم زياش لمباراة اليوم أمام أستون فيلا.

وكان زياش قد تعرض إلى إصابة في ربلة الساق أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي ليغيب على إثرها أمام برينتفورد في كأس الرابطة، ويبدو أن غياب المغربي سيستمر أكثر من المتوقع.

ويضرب فريق تشيلسي موعدًا خارج الديار أمام نظره أستون فيلا لحساب منافسة الجولة الـ 19 من البريمييرليج على ملعب "فيلا بارك".

ماذا قال توخيل؟

تحدث المدرب الألماني على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن وضع المغربي زياش، حيث قال: "بالنسبة لحكيم زياش، لست متاكدًا حتى الآن من وضعه".

وأضاف: "لقد تلقى ضربة مؤلمة جدًا، وأنا لا أعرف إن كان سيسجل حضوره في مواجهة أستون فيلا حتى الآن، سنرى ما يمكننا فعله، خاصةً ونحن لا نمتلك الكثير من الوقت بين المباراتين".

موقف زياش في تشيلسي؟



حالة غير مستقرة يعيشها المغربي داخل البلوز هذا الموسم بعد استبعاده أكثر من مرة من التشكيل الأساسي للفريق.

زياش حتى الآن لم يسجل أو يصنع مع تشيلسي والتجميد يبدو هو العنوان الرئيسي لمسيرة زياش طوال فترة تواجد توخيل مدربًا للبلوز، لأنه لا يحصل على فرصته الكاملة للعودة إلى مستواه واستمراريته المعروفة عنه.



اقرأ أيضًا:





توخيل يغير وجهة نظره بشأن مستقبل زياش

بعد بيدري والزلزولي .. نجم شاب آخر فضّل برشلونة عن ريال مدريد

رعب في برشلونة .. لابورتا يتدخل لمنع ريال مدريد من ضم مبابي وهالاند