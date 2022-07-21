"أشعر بالحزن كلما رأيت بوجبا وأومتيتي يلعبان لكبار أوروبا"

الحزن يسيطر على هداف مونديال الشباب

حالة من الحزن يشعر بها إبنيزر أسيفوه النجم الغاني لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة في 2013، والسبب الثنائي بول بوجبا وصامويل أومتيتي.

أسيفوه كان أحد النجوم العظماء في البطولة، وفاز مع منتخب غانا بلقب هداف المسابقة برصيد 6 أهداف ليقود فريقه إلى المركز الثالث.

وشهدت المسابقة تواجد العديد من الوجوه الواعدة، كان أبرزهم الثنائي بوجبا وأومتيتي، حيث ساهما معًا في فوز فرنسا باللقب.

ماذا قال نجم غانا في مونديال الشباب؟

أسيفوه قال في تصريحات لـ"Original TV":"أشعر بالحزن الشديد عندما أرى أشخاصًا مثل بوجبا وأومتيتي وغيرهما يلعبان مع الفرق الكبرى على أعلى المستويات".

وأضاف:"لعبنا جميعًا بنفس المرحلة في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في تركيا، الفرق بينهم وبيننا هو أن بلادهم رأت ما يمكنه فعله لجعلهما بهذه المكانة".

Ebenezer Assifuah wishes to have followed Pogba’s career path after U20 World Cup https://t.co/6RH1WuNVE0 pic.twitter.com/LXwzYMcHpE — Pulse Ghana (@PulseGhana) July 21, 2022

وتابع:"الآن أومتيتي وبوجبا حصلا مع فرنسا على كأس العالم ويواصلان اللعب، لكن بالنسبة لنا مونديال الشباب كان كل شيء".

أين يلعب أسيفوه الآن؟

المهاجم الغاني البالغ من العمر 29 سنة لم يتمتع بنفس المسيرة التي مر بها بوجبا وأومتيتي، حيث كانت تجربته الأولى في أوروبا مع نادي سيون السويسري في 2013.

وانضم بعدها إلى صفوف لو هافر في 2017، قبل الانضمام إلى باو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الفرنسية في 2020 بصفقة انتقال حر ويظل يلعب به حتى الآن.

ونجح أسيفوه في تسجيل 66 هدفًا وصناعة 24 في 267 مباراة لعبها مع كل الفرق التي مثلها خلال مسيرته الاحترافية.