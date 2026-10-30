اشتكى لديكو من الرحلة الطويلة.. فليك يائسًا: لا يمكنني فعل شيء حيال رافينيا والبرازيل!

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أعرب هانزي فليك عن قلقه المتزايد بشأن الارتباطات الدولية المقبلة لرافينيا، التي ستقود قائد برشلونة إلى خوض رحلة ذهاب وإياب مرهقة بطول 22 ألف كيلومتر إلى سنغافورة. واعترف المدرب الألماني بأنه أجرى محادثات مع المدير الرياضي ديكو بشأن الأثر البدني المحتمل على أحد أهم عناصره.

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فليك يعترف بمخاوفه من جدول المباريات الدولية

أعرب فليك عن قلقه بشأن ضم رافينيا إلى تشكيلة البرازيل في المباريات الودية المقبلة خلال شهر نوفمبر. فمن المقرر أن يواجه منتخب السامبا اليابان وسنغافورة في آسيا، وهي وجهة تتطلب جهداً لوجستياً هائلاً من اللاعبين المحترفين في أوروبا. وقد أثارت المسافة الكبيرة للرحلة، والمقدّرة بنحو 22 ألف كيلومتر، القلق في معقل كامب نو.

وكشف فليك أنه ناقش الأمر بالفعل مع المدير الرياضي للنادي، ديكو، في إطار سعيهما لإدارة الحالة البدنية للاعب بات لا غنى عنه في المنظومة التكتيكية للبلوجرانا. ويخشى المدرب السابق لبايرن ميونخ من الإجهاد البدني، خاصة بالنظر إلى تاريخ الجناح الأخير مع الإرهاق العضلي. وقال المدرب، وفقاً لما نقلته SPORT: "هذا أمر ناقشته مع ديكو. إنه لاعب مهم جداً. قبل التوقف الأخير، عاد مصاباً، ولم يكن ذلك الوضع الأمثل. لكن في النهاية، هذا هو الحال، ولا يمكننا فعل شيء حياله".

إدارة الحمل البدني للقائد

تولى رافينيا دوراً قيادياً هذا الموسم، حيث يحمل شارة القيادة ويرسم ملامح أسلوب الضغط العالي الذي ينتهجه فليك. غير أن المدرب يتعامل بواقعية مع تراتبية كرة القدم الدولية ورغبة اللاعب في المساهمة في حقبة جديدة للمنتخب البرازيلي. وأشار فليك إلى أن المنتخب البرازيلي يمر حالياً بمرحلة انتقالية عقب كأس العالم، وهو ما يزيد بطبيعة الحال من رغبة كل لاعب في المشاركة.

وأفاض فليك في شرح الموقف قائلاً: "إنه قائدنا، لكنه أيضاً برازيلي، وعندما يستدعيه منتخب بلاده، عليه أن يكون حاضراً. خاصة أن المنتخب البرازيلي يمر بمرحلة جديدة بعد كأس العالم، وأعتقد أن الجميع يريد أن يكون حاضراً وأن يساهم في مساعدة الفريق".

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نداء يائس لتقليص دقائق اللعب

ومع مباراتي اليابان في 14 نوفمبر وسنغافورة في 17 نوفمبر، يعقد فليك آماله على ألا يُرهق الجهاز الفني البرازيلي المهاجم. فالهدف الأساسي لبرشلونة هو ضمان عودة رافينيا إلى كتالونيا دون أي مخاوف جديدة من الإصابة. وطلب فليك بسيط: يريد أن يُستخدم الجناح بحذر وبشكل محدود خلال هذه المباريات غير الرسمية في آسيا.

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وكان المدرب صريحاً للغاية بشأن آماله من فترة التوقف الدولي، حيث قال: "إذا تمكنا من تقليل وقت لعبه قليلاً، فسأكون سعيداً. رحلة الذهاب والإياب إلى سنغافورة ليست مثالية، لكنها ليست أمراً يمكنني التحكم فيه أو تغييره".

الخوف من تكرار الإصابات السابقة

إن قلق برشلونة نابع من أحداث قريبة لا من مجرد تكهنات. فخلال فترة التوقف الدولي السابقة، تعرض رافينيا لإصابة عضلية خلال مباراة ودية أمام أستراليا في بريسبان يوم 29 سبتمبر. وأجبرته تلك الانتكاسة على العودة المبكرة إلى إسبانيا، وأدت إلى غيابه عن عدة مباريات مهمة لفريق فليك، وهو سيناريو يتوق النادي بشدة إلى تجنب تكراره وهو يتنافس على أكثر من جبهة.

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وقد عانى البرازيلي من متاعب بدنية متنوعة طوال استدعاءاته الأخيرة، ما أدى إلى تزايد التدقيق في بروتوكولات تعافيه. وبصفته قطعة أساسية في أحجية الفريق الأول، يعتبر النادي لياقته أولوية. ويُنظر إلى منع المزيد من الإرهاق على أنه أمر ضروري للحفاظ على زخم الفريق خلال أشهر الشتاء الحاسمة من الموسم، حيث يصبح الجدول مزدحماً ومرهقاً بشكل متزايد لكل عناصر الفريق.