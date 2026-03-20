اشترت يوفنتوس فندق «Jhotel»: تفاصيل الصفقة

يوفنتوس تعزز محفظتها العقارية بشراء فندق J|hotel.









البيان الصحفي

تورينو، 20 مارس 2026 – يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم S.p.A. ("يوفنتوس" أو "الشركة") أنه في اليوم الحالي، وافقت شركة REAM SGR S.p.A. (شركة إدارة صندوق J Village) اليوم العرض المقدم من يوفنتوس لشراء العقار المملوك لصندوق J Village، الواقع في تورينو، والذي يضم فندق J|hotel - المؤجر حالياً وتديره الشركة التابعة B&W Nest S.r.l. - مقابل مبلغ قدره 23 مليون يورو. وقد تم تحديد هذا المبلغ أيضًا بناءً على تقييم محدد من قبل خبراء خارجيين.





سيسمح دمج ملكية العقار وإدارة فندق J|hotel - الذي سجل على مر السنين تحسناً كبيراً في مكانته وتقديراً من جانب العملاء وأداءً إجمالياً - بتحسين بعض التكاليف وزيادة التآزر في الإيرادات، مما يتيح خلق قيمة لإعادة استثمارها لصالح الأعمال الأساسية ليوفنتوس.





من خلال هذه الصفقة، تصبح يوفنتوس مالكة - كعدد قليل من الأندية على المستوى الأوروبي - لجميع العقارات الاستراتيجية التي تمارس فيها أعمالها: ملعب أليانز (الذي يضم متحف يوفنتوس ومتجر يوفنتوس ميغاستور وJ|medical)، ومقر كونتيناسا، ومركز تدريب يوفنتوس كونتيناسا، ومركز تدريب أليانز فينوفو، ومختبر يوفنتوس كرييتور، وأخيراً فندق J|hotel. ويبلغ القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأصول العقارية اليوم ما يزيد بشكل كبير عن تكلفة شرائها أو بنائها (التي تبلغ حوالي 220 مليون يورو إجمالاً حتى 31 ديسمبر 2025).





ويخضع إتمام الصفقة، المتوقع بحلول منتصف شهر مايو، لاستكمال إجراءات العناية الواجبة المعتادة بشأن العقار وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة بالصفقة.





على الرغم من أن يوفنتوس تمتلك الموارد المالية الكافية لتسديد الثمن، فإن الشركة ستنظر في تمويل جزء من هذه الصفقة - التي، للأسباب المذكورة أعلاه، لا تؤثر على الاستثمارات المستقبلية