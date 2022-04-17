إشبيلية ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

إشبيلية 2×1 ريال مدريد

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54' أوووووووه قريبة للريال! عرررضية أرضية من بنزيما ولكن الكرة تمر من أمام رودريجو

53' عررررضية من فينسيوس ولكن الكرة تمر من فوق رأس بنزيما

52' خطيررررة للريال، تسديدة قوووووية من ميليتاو ولكن بونو يتألق ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

52' عررررضية من فينسيوس ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع إشبيلية

49' جوووووووووووووووووووووووووووووول رودريجو يقلص الفارق للملكي، عررضية من الجهة اليسرى بقدم فينسيوس إلى رودريجو الذي يتحرك بشكل رائع ويسدد الكرة في المرمى

47' أوووووووووووووووووووووووووه بنزيما يهدر فرصة تقليص الفارق! انطلاقة وتمريرة رائعة من مودريتش للفرنسي الذي يسدد! ولكن بونو يتألق ويتصدى للكرة

بداية الشوط الثاني

تبديل لريال مدريد بخروج كامافينجا ودخول رودريجو

نهاية الشوط الأول بتقدم إشبيلية على ريال مدريد بهدفين نظيفين

43' بنزيما يراااوغ ويسدد الكرة قوووية ولكنها تعلو العارضة

بطاقة صفراء لمارسيال

34' عرررضية من مودريتش، بونو يخرج من مرماه ويحاول تشتيت الكرة، ولكنه لا يلحق بها، تصل لبنزيما الذي يسدد! ولكن الدفاع يعترضها

33' عررررضية من فاسكيز، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى بنزيما الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة قوووية ولكن بونو يمسك بالكرة

24' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لاميلا يسجل الهدف الثاني لإشبيلية، تمريرة رائعة لكورونا الذي خسر مصيدة التسلل، كورتوا يخرج من مرماه ويحاول أن يمسك بالكرة، ولكنها تصل إلى لاميلا الذي سددها في المرمى الخالي

23' عررررضية من آكونيا ولكن كورتوا يمسك بالكرة

20' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيفان راكيتيتش يسجل الهدف الأول لإشبيلية من ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل رررائع على يمين كورتوا

19' فاول لإشبيلية من على حدود منطقة الجزاء بعد أن ارتكب مودريتش خطأ على جوميز

8' خطيرررررة لإشبيلية، تسديدة قووووية من مارسيال ولكن الكرة تمر بجوار القائم

6' محاولة للريال، فينسيوس يمرر لبنزيما الذي يسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة

5' تسديدة قووووية من كامافينجا ولكن الكرة عااالية عن مرمى إشبيلية

1' خطيرررة لإشبيلية، عررضية من الجهة اليمنى ولكن الكرة تمر من أمام مارسيال

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

تشكيل إشبيلية:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

ماركوس آكونيا - دييجو كارلوس - جويل كوندي - خيسوس نافاس

جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - إليخاندرو جوميز

خيسوس كورونا - أنتوني مارسيال - إيريك لاميلا

في المقابل، يتواجد إشبيلية في المركز الثالث بنفس رصيد برشلونة من النقاط وهو 60 نقطة ولكن الفريق الأندلسي لعب مباراة أكثر، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقليص الفارق مع المتصدر، ومواصلة سعيه لخطف المركز الثاني على أقل تقدير.

يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن برشلونة ثاني الترتيب ولكن العملاق الكتالوني لعب مباراة أقل ويسعى الملكي لتحقيق الفوز للاقتراب أكثر من تحقيق اللقب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة إشبيلية ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب رامون سانشيز بيزاخوان ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.