إشارة تحسم مستقبله؟ رونالدو يعلن رأيه في قدوم تين هاج لمانشستر يونايتد!

أعطى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، إشارة قد تدل على اقترابه من البقاء مع النادي الإنجليزي الموسم القادم.

العديد من التكهنات أثيرت حول صاحب الـ37 سنة الفترة الأخيرة، بسبب الموسم المتواضع للشياطين الحمر وفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ومع انتهاء عقد اللاعب في يونيو 2023، خرجت شائعات عن إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان وكذلك الدوري الأمريكي.

ماذا قال رونالدو؟

النجم البرتغالي قرر الخروج للحديث عن رأيه في قدوم المدرب الهولندي إريك تين هاج لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم.

وقال رونالدو في تصريحات لـ"TeamViewer" :"نحن سعداء جدًا ومتحمسون بخصوص حقبة تين هاج القادمة، ليس فقط كلاعبين ولكن كمشجعين أيضًا، علينا أن نؤمن بقدرتنا على الفوز بالألقاب العام المقبل".

Cristiano Ronaldo on ten Hag era: “We are all happy and excited, not only as players but as fans as well. We have to believe that next year we can win titles”. 🚨🇵🇹 #MUFC



“I know that he has done a fantastic job at Ajax, he is an experienced coach, but we have to give him time”. pic.twitter.com/fJ843FuAvL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2022

وأضاف:"أعلم أنه قام بعمل رائع في أياكس وأدرك الخبرة التي يتمتع بها كمدرب، ولكن يجب علينا أن نمنحه بعض الوقت".

ماذا قدم رونالدو هذا الموسم؟

موسم يونايتد لم يكن موفقًا من الناحية الجماعية، حيث خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وأما في الدوري الإنجليزي فقد انتهت آمال الشياطين الحمر في المشاركة بدوري الأبطال الموسم القادم، بعد تأكد خروج الفريق بشكل رسمي من الأربعة الكبار.

ومع ذلك كان موسم رونالدو جيدًا من الناحية الفردية، سجل 24 هدفًا وصنع 3 أهداف في 39 مباراة مع الشياطين الحمر بكل البطولات.

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