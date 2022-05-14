إشارة تحسم مستقبله؟ رونالدو يعلن رأيه في قدوم تين هاج لمانشستر يونايتد!
أعطى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، إشارة قد تدل على اقترابه من البقاء مع النادي الإنجليزي الموسم القادم.
العديد من التكهنات أثيرت حول صاحب الـ37 سنة الفترة الأخيرة، بسبب الموسم المتواضع للشياطين الحمر وفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ومع انتهاء عقد اللاعب في يونيو 2023، خرجت شائعات عن إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان وكذلك الدوري الأمريكي.
اختيارات المحررين
- بعد حسم مصير هالاند .. نيمار ومبابي وصفقات "مملة" أشبه بالمسلسلات التركي!
- سر تحول لوكاكو وصانع "ريمونتادات" ريال مدريد .. بينتوس رجل الظل في الملكي!
- صناعة ليفربول جديد وتفادي أخطاء أبراموفيتش .. خطة بوهلي وشركاه لإنقاذ تشيلسي
- جول إنسايدر | خطفته السيارات فلجأ للاستثمارات .. أنمار الحائلي عاشق من نوع خاص
ماذا قال رونالدو؟
النجم البرتغالي قرر الخروج للحديث عن رأيه في قدوم المدرب الهولندي إريك تين هاج لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم.
وقال رونالدو في تصريحات لـ"TeamViewer" :"نحن سعداء جدًا ومتحمسون بخصوص حقبة تين هاج القادمة، ليس فقط كلاعبين ولكن كمشجعين أيضًا، علينا أن نؤمن بقدرتنا على الفوز بالألقاب العام المقبل".
وأضاف:"أعلم أنه قام بعمل رائع في أياكس وأدرك الخبرة التي يتمتع بها كمدرب، ولكن يجب علينا أن نمنحه بعض الوقت".
ماذا قدم رونالدو هذا الموسم؟
موسم يونايتد لم يكن موفقًا من الناحية الجماعية، حيث خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.
وأما في الدوري الإنجليزي فقد انتهت آمال الشياطين الحمر في المشاركة بدوري الأبطال الموسم القادم، بعد تأكد خروج الفريق بشكل رسمي من الأربعة الكبار.
ومع ذلك كان موسم رونالدو جيدًا من الناحية الفردية، سجل 24 هدفًا وصنع 3 أهداف في 39 مباراة مع الشياطين الحمر بكل البطولات.
اقرأ أيضًا ..