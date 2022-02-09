أسينسيو : لم أفكر في الرحيل، ويمكنني التفاهم مع مبابي !

كشف ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، عن عدم تفكيره في الرحيل عن النادي الإسباني بعد عودته من الإصابة.

أسينسيو تعرض للعديد من الإصابات مع ريال، تسببت في تقلص دوره، قبل العودة بشكل أفضل هذا الموسم.

وأجرى اللاعب مقابلة مع برنامج "El Larguero" مع إذاعة "كادينا سير" للتحدث عن العديد من الأشياء التي تخص مستقبله ووضعه الحالي.

ماذا قال عن مغادرة ريال مدريد؟

الجناح الإسباني قال:"لا، لم أفكر في الأمر، كان عام الإصابة معقدًا وليس من السهل العودة إلى المسار الصحيح، لكني كنت على علم أنه يمكنني تحقيق أقصى استفادة من إمكانياتي".

وأضاف:"لقد أجريت عدة محادثات مع المدرب وأعطاني الثقة، يجب عليك اكتساب الثقة كذلك على أرض الملعب، والآن أشعر براحة شديدة معه".

المنافسة على لقب الدوري:"منافسنا الرئيسي هو إشبيلية وهم الأقرب إلينا، علينا أن نستمر في التحلي بالثبات للابتعاد عن جميع المنافسين".

مستوى كريم بنزيما:"إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وتطور في جميع الجوانب، إنه مصدر إلهام، مر بلحظات صعبة واستخدم كل ما حدث له ليكون أقوى".

كيف تحدث عن مبابي ومواجهة باريس سان جيرمان؟

وتطرق أسينسيو عن إمكانية اللعب بجوار كيليان مبابي في حالة قدومه إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع باريس الصيف القادم.

وقال الجناح الإسباني:"وجوده كشريك؟ أحب اللعب مع الأفضل، إذا جاء أنا متأكد من أننا سنتفهم بعضنا البعض بشكل مثالي".

وأما عن اللعب ضد باريس في دوري الأبطال:"لا يوجد مرشحون في هذه المباراة، نحن نواجه فريقًا رائعًا، لكننا ريال مدريد ولدينا الثقة في التأهل إلى ربع النهائي".

مستوى إيدين هازارد:"إنه يتدرب جيدًا ويمكنه مساعدة ريال مدريد، لا يزال مهمًا للغاية هذا الموسم لأنه يتمتع بموهبة رائعة وأحد أفضل اللاعبين الذين تشاهدهم في غرفة الملابس".

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