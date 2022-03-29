آسيا هي الحل.. شرط واحد ينتظر روسيا للهروب من أوروبا

كرد فعل أولي على الحرب الروسية الأوكرانية، لن تتمكن أندية الدوري الروسي من المشاركة في المسابقات الأوروبية بشكل عام، وكان آخر معالم هذا القرار إقصاء سبارتاك موسكو من ثمن نهائي الدوري الأوروبي.



وعلى مستوى المنتخبات، لن يتمكن المنتخب الروسي الأول من إكمال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما انتقلت بولندا بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية في الملحق وتنتظر خوض مباراتها اليوم الثلاثاء أمام السويد في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.



أيضًا هناك دراسة لملف طرد المنتخب الروسي للسيدات من بطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل.



آسيا هي الحل.. وشرط وحيد

كل هذه الإجراءات تقصي روسيا من الكرة الأوروبية، وكان لزامًا على الاتحاد الروسي لكرة القدم التفكير في حلول جدية كي تبقى صناعة كرة القدم بأعلى مستوياتها، وهذا ما وصلوا إليه مؤخرًا.



التوجه الروسي ينصب على التحول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى نظيره الآسيوي، وفقًا لموقع "دايلي ميل" البريطاني.



ولكن شرط قبول هذا الأمر بعد أن تطلبه روسيا رسميًا، هو تصديق الاتحادات الآسيوية المعنية.



ليست المرة الأولى

لن تكون تلك المرة الأولى الذي تتحول فيه دولة بين القارتين، منتخب الكيان العبري الذي لعب بين عامي 1954 و1974 انضم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 1991.



كذلك كازاخستان التي لعبت ضمن قارة آسيا حتى انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2002، وباتت تلعب كرة القدم ضمن الغطاء الأوروبي في 2005.

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