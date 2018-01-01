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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

اسم مفاجيء يدخل ترشيحات ميلان لخلافة جاتوزو

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وسبق له قيادة الفريق بالماضي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان قد يلجأ لإعادة ليوناردو، المدير الرياضي للروسونيري، لتدريب الفريق في حالة إقالة جينارو جاتوزو.

وسبق لليوناردو تدريب ميلان في موسم 2009-2010 وحصل على المركز الثالث في الدوري وصعد لدور الستة عشر من دوري الأبطال.

وقالت "لاجازيتا" أن موقف جاتوزو أصبح صعباً بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة وعدم تسجيل الفريق أي هدف في آخر أربعة لقاءات وابتعاده عن الانتصارات.

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وأشارت الصحيفة أن في حالة إقالة جاتوزو بعد مباراة سبال مساء السبت فإن ليوناردو مرشح لتولي الفريق حتى نهاية الموسم بسبب رفض أي من المرشحين القيام بالدور.

وتم ترشيح كلاً من أرسين فينجر، باولو سوزا، روبيرتو دونادوني لقيادة الروسونيري في حال رحيل جاتوزو، ولكن بحسب الصحيفة فتلك الأسماء ترفض تولى المنصب بشكل مؤقت وترغب بعقد طويل الأمد.

وسبق لليوناردو تدريب إنتر أيضاً في 2011، وكانت آخر مهامه التدريبية في أنطاليا سبور التركي لستة أشهر في 2017.

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