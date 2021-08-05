لماذا سُميّ كريستيانو رونالدو بهذا الاسم؟ القصة الملحمية خلف الأسطورة

في هذا التقرير نستعرض معًا لماذا سُميّ أسطورة كرة القدم البرتغالية والعالمية كريستيانو رونالدو بهذا الاسم، وكيف تقاطع الدين والسياسة والسينما معًا..

قواعد الأسماء في البرتغال والبرازيل دائمًا ما تكون مختلفة عن غيرها، الأسماء دائمًا طويلة ومميزة بعض الشيء، هذه هي العادة بالبلدين الذين يرتبطان ثقافيًا إلى حد كبير ويتحدثان اللغة نفسها.

أحد أبرز منتجات البرتغال في السنوات الماضية كان الأسطورة كريستيانو رونالدو، الحديث عن الدون يحتاج إلى كتب لإفناد الإنجازات التاريخية التي حققها في عالم كرة القدم وجعلته من الأفضل بها عبر التاريخ.

لطالما كان اسم رونالدو مميزًا بشدة، واسم رونالدو تحديدًا كان له تاريخ مع أسطورة أخرى برازيلية، لكن لماذا اختارت أسرة البرتغالي منحه هذا الاسم؟ إنها قصة تربط الدين بالسياسة بالسينما، تليق حقًا بصاحب الـ35 عامًا.

ما هي القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو؟ وكيف تطورت عبر التاريخ؟

في هذا التقرير من جول نلقي الضوء على أسباب تسمية كريستيانو رونالدو بهذا الاسم.

ما هي قاعدة الأسماء في البرتغال والبرازيل؟

كما ذكرنا، الأسماء في البرتغال والبرازيل دائمًا ما تكون طويلة بعض الشيء، والسبب في ذلك يرجع إلى قاعدة متبعة بسيطة للغاية.

تتم إضافة اسم الأب بجانب جزء من اسم الأم بعد اسم المولود، وعلى هذا الأساس يظهر الاسم طويلًا ومختلفًا عن المتبع في البلدان العربية مثلًا.

كريستيانو رونالدو هو نجل لماريا دولوريس دوس سانتوس وخوسيه دينيس أفيرو، لذلك فإن اسمه الشخصي سيأتي بعده "دوس سانتوس أفيرو".

لماذا سُميّ كريستيانو رونالدو بهذا الاسم؟

من المعروف أن والدة رونالدو فكرت جديًا في إجهاضه، فامتلك غيره 3 أطفال آخرين، ووصوله لم يكن على البال.

لكن تواجدت السيدة ماريا دولوريس في بيئة كاثوليكية متدينة بطبيعتها بمدينة فوشال البرتغالية، جعلت الطبيب يرفض إجراء عملية الإجهاض للدون.

ورغم محاولة الأم التخلص من جنينها، فشلت الوصفات المحلية في تحقيق تلك الغاية، لتخبرها أختها بأنها "إرادة الله" وأن المولود يجب أن يُكنى باسم يعكس ذلك، لذلك فسُمي كريستيانو أي "المسيح".

لكن ماذا عن رونالدو؟ هذا كان اختيار والده خوسيه الذي لقيّ حتفه في 2005 بسبب إدمان الخمور.

كان الوالد أحد أكثر المعجبين بالفنان الأمريكي رونالد ريجان الذي برز في هوليوود بأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، لذلك قرر أن يحوّل اسمه الأمريكي إلى برتغالي تيمنًا به.

ومن المعروف أن "رونالد" ريجان فيما بعد أصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من 1981 إلى 1989.

هكذا، جمع اسم "كريستيانو رونالدو" بين الدين والفن والسياسة، قصة ملحمية تتوافق تمامًا مع مسيرة البرتغالي الأسطورية في كرة القدم.