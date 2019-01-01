اسم جديد في قائمة المرشحين لدعم وسط الزمالك في سوق الانتقالات الشتوي

يبحث الزمالك ضم لاعب وسط جديد خلال انتقالات يناير بعد تعرض لاعبه محمود عبد العزيز لإصابة أنهت موسمه

يبحث الزمالك عن لاعب وسط لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي، ليعوض به غياب محمود عبد العزيز حتى نهاية الموسم إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وارتبط الفريق الذي يُدربه ميتشو بعدد من الأسماء البارزة في الدوري المصري، أهمها نبيل دونجا نجم بيراميدز ومحمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة، بجانب فكرة قطع إعارة لاعبه محمد أشرف روقة لإنبي.

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ولا تبدو تلك الخيارات سهلة المنال، إذ يعتمد سباستيان ديسابر بقوة على دونجا في وسط ملعبه ومن الصعب جدًا التخلي عنه في يناير، خاصة مع استمرار بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق أن أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي والذي خلف علي ماهر رفضه التخلي عن أي من لاعبي الفريق الأساسيين، ورفضه كذلك لقطع إعارة روقة وإعادته للزمالك في يناير.

المصادر الصحفية المتابعة أوضحت أن هناك اسمًا جديدًا دخل قائمة المرشحين وهو محمود حمادة لاعب بيراميدز الذي لعب الموسم الماضي مع الإنتاج الحربي معارًا له من مصر المقاصة.

حمادة لم يُقنع فيما يبدو المدرب الفرنسي في بيراميدز ولذا لم يلعب معه أي مباراة، مما يجعل خروجه من الفريق في يناير سهل، وما يمنحه الأفضلية لارتداء القميص الأبيض هو عدم لعبه أي دقيقة مع فريقه في كأس الكونفدرالية مما يجعله متاحًا للعب مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.