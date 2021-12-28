أسطورة يونايتد ينتقد رونالدو بعد مباراة نيوكاسل: أفضل لاعب لا يهرب بهذه الطريقة!

وجه جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انتقادات عنيفة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب سلوكه بعد مباراة "الشياطين الحمر" أمام نيوكاسل.

مانشستر يونايتد خرج بتعادل مُحبط بنتيجة 1-1 من مواجهة نيوكاسل في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

نيفيل لم يعجبه بعض جوانب المباراة وسلوك بعض اللاعبين في نهايتها، وبخاصة كريستيانو رونالدو، الذي انتقده بشدة لعدم تحية الجماهير بعد المباراة.

ماذا قال نيفيل؟

نيفيل قال موجهًا انتقادًا إلى رونالدو أثناء تحليل المباراة لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية: "عليك أن تكون هناك عندما يحتاجك زملائك في الفريق في تلك اللحظات، أنا أحب رونالدو إنه أفضل لاعب رأيته في حياته، لكن لا تهرب هكذا، لن نتسامح مع ذلك".

وليست هذه المرة الأولى التي يغادر فيها رونالدو الملعب بسرعة بعد نهاية المباراة، حيث لم يقترب البرتغالي من الجماهير بعد التعادل أمام إيفرتون على ملعب "أولد ترافورد"، وبعد الخسارة ضد واتفورد.

وطالب نيفيل رونالدو بالمزيد من الالتزام، قائلًا: "لا يهمني كيف لعبت، عليك أن تذهب وتصفق للجماهير في نهاية المباراة، اقترب منهم خاصة عندما تكون أفضل لاعب في العالم، وواحد من أعظم اللاعبين في التاريخ".

ماذا قال نيفيل عن بقية لاعبي مانشستر يونايتد؟

نيفيل غاضب للغاية من سوء مستوى عدد من نجوم مانشستر يونايتد، وعلى رأسهم برونو فيرنانديش.

وقال نيفيل: "هناك أيضًا شكاوى من برونو، إنهما أكبر لاعبين، من المدمر للاعبين الأصغر سنًا عندما ينظر أفضل لاعبين إلى بعضهما كما لو كانا غير جيدين بما يكفي".

ما هو موقف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

جاء تعادل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل ليؤثر بشكل كبير على موقف "الشياطين الحمر" في جدول الدوري الإنجليزي.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

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