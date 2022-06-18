أسطورة وقائد موقعة تشيلسي .. من هو الذراع الأيمن الجديد لجوارديولا في مانشستر سيتي؟

مسيرة مميزة كلاعب ومبشرة كمدرب

ضربة قوية تعرض لها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، برحيل خوانمي ليلو الذراع الأيمن له بالفريق الإنجليزي إلى السد القطري.

ولم يكن بيب بحاجة للكثير من الوقت، من أجل العثور على خليفة ليلو، حيث قرر الاعتماد على إنزو ماريسكا الذي سبق أن عمل في سيتي من قبل.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن ماريسكا وافق على طلب جوارديولا بالعودة إلى إنجلترا من جديد بعد رحلة قصيرة قضاها في بارما بدوري الدرجة الثانية الإيطالية.

من هو إنزو ماريسكا؟

يمتلك مسيرة مميزة جدًا كلاعب، حيث تدرج مع فريق الشباب في كالياري بعام 1998 وانتقل إلى وست بروميش ومنه لصفوف يوفنتوس.

وخاض لاعب الوسط السابق الكثير من الإعارات مع السيدة العجوز، وانتقل في النهاية إلى إشبيلية وأولمبياكوس، قبل أن يلعب مع مانويل بيليجريني في مالاجا من 2010 وحتى 2012.

واعتزل ماريسكا في عام 2017 مع هيلاس فيرونا في إيطاليا، بعد رحلة حصد فيها العديد من الألقاب كان أولها الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في موسم 2001/2002.

وحصل الإيطالي على العديد من البطولات مع إشبيلية الذي يعتبره من أساطيره، وصل عددهم إلى 5 ألقاب، حيث توج بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي، كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

Enzo Maresca was named Man of the Match in 2006 UEFA Cup final (Sevilla's first UC/UEL win) and gave all his prize money to the San Juan de Dios hospital in Seville. pic.twitter.com/GfAqa22ZrQ https://t.co/nBLABTmZpA — Colin Millar (@Millar_Colin) June 17, 2022

واشتهر خلال فترته كلاعب بالإجادة في مختلف الأدوار بخط الوسط، وكان يميل إلى ربط خطوط الفريق ببعضها البعض والنزول إلى عمق الملعب والمشاركة في مختلف مراحل بناء الهجمة.

وتسبب الطابع الهجومي لماريسكا في انعكاس ذلك على مسيرته التدريبية، حيث يهتم دائمًا بخط الوسط والمعارك الثنائية به أكثر من المراكز الأخرى.

مسيرة مبشرة وقصة تشيلسي

حصل إنزو على الكثير من الإشادات كان أهمها من بيب جوارديولا، عندما قال عنه:"سيكون مدربًا رائعًا، أنا متأكد من ذلك، ونحن سعداء بما يقدمه حتى الآن".

جاء حديث المدرب الإسباني، خلال تواجد ماريسكا بفريق الشباب تحت 23 سنة مع سيتي، ولم تكن هذه المهمة التدريبية الوحيدة له.

بدأ مسيرته كمساعد مدرب في إشبيلية، وانتقل بعدها إلى مساعدة مانويل بيليجريني في وست هام، قبل الانضمام لفريق الشباب لسيتي ومنه لباليرمو.

وسبق أن حصل على لقب الدوري الإنجليزي للرديف مع سيتي في موسم 2020/2021، بحصوله على 56 نقطة في 24 مباراة بفارق 14 نقطة عن تشيلسي الثاني، كما سجل 79 هدفًا واستقبل 30 فقط وكان صاحب الدفاع والهجوم الأفضل بالمسابقة.

Attacking... 👊

Defensive... 🛡️

Box to Box...📦📦



Enzo Maresca – The Complete Midfielder! ❤🇮🇹



⚪@SevillaFC_ENG🔴 pic.twitter.com/7nNown9VUH — LaLiga English (@LaLigaEN) July 17, 2019

وهناك قصة أخرى مثيرة نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية، خلال فترة عمل ماريسكا مع بيليجريني في وست هام.

وجاء ذلك عندما شارك صاحب الـ42 سنة، في وضع خطة تكتيكية خاصة للتغلب على تشيلسي بهدف دون رد في 30 نوفمبر 2019 بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وكان الاستطلاع الأساسي الذي استخدمه ماريسكا لإعداد وست هام، هو فهم خط الوسط القوي لتشيلسي وقتها، والذي أبطله من خلال غلق المساحات ودفع لاعبي البلوز للخارج.

وبالفعل اضطر وقتها تشيلسي للعب تمريرات عرضية فاشلة مع المدرب فرانك لامبارد، بعد نجاح الهامرز في عزل وسط الفريق الخصم.

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