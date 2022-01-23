أسطورة نيجيريا مُحذرًا بلاده : منتخب تونس مثل الطقس الإنجليزي

تنطلق مساء اليوم في الكاميرون مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، حيث يلتقي أولًا منتخبا بوركينا فاسو والجابون ومن ثم المواجهة الكبرى والمنتظرة التي تجمع بين تونس ونيجيريا.

المنتخب النيجيري نجح في حصد 9 نقاط من دور المجموعات بانتصاره على مصر والسودان وغينيا بيساو، فيما تأهل منتخب نسور قرطاج لدور الـ16 ضمن أحسن الثوالث بعد حصده 3 نقاط فقط من فوز على موريتانيا وخسارتين أمام مالي وجامبيا.

الصحفية الرياضية "ميمي فواز" أجرت حوارًا سريعًا مع نجمي القارة السمراء السابقين، إيمانويل أديبايور ودانييلي أموكاتشي، تحدثا خلاله عن المباراة وحذرا نيجيريا من المنتخب التونسي.

ماذا قال أديبايور وأموكاتشي عن مباراة نيجيريا وتونس؟

المهاجم التوجولي الذي ينحدر من أصول نيجيرية طالب اللاعبين بالفوز لأجله، بقوله "أتمنى الفوز لمنتخب نيجيريا، لعلكم تعلمون أن والدي من نيجيريا وأنا نيجيري، لذا أقول للاعبين عليكم الفوز لأجلي ولأحتفل بانتصاركم".

نجم النسور السابق، أموكاتشي، حذر منتخب بلاده من الفريق التونسي، وقد شبهه من حيث تذبذب مستواه بالطقس الإنجليزي.

Nigeria 🇳🇬 v Tunisia 🇹🇳 today last 16 #AFCON2021



I filmed @E_Adebayor & Amokachi.



Adebayor🎙“originally my parents are from Nigeria. I am Nigerian. So u guys have to win for me. If u don’t want to win for you that’s your problem but win for me.”



He speaks in Yoruba also 😀 pic.twitter.com/MwvefpIGoO — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) January 23, 2022

إذ قال "ندرك أن المباراة ستكون صعبة، منتخب تونس مثل الطقس الإنجليزي، اليوم مستواه غاية في السوء وغدًا يطير في السماء".

من هو دانييلي أموكاتشي أسطورة نيجيريا؟

المهاجم الفذ هو أحد نجوم نيجيريا في تسعينات القرن الماضي، وقد لعب في أوروبا لأندية كلوب بروج وبشكتاش وإيفرتون، وتُوج مع الأخير بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 1994-1995 وكأس الدرع الخيرية عام 1995.

ويُعد أموكاتشي من أساطير كرة القدم في القارة السمراء، حيث تُوج بكأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده عام 1994 ونال جائزة الحذاء الذهبي في نسخة 1996، وقد لعب مع النسور في نهائيات كأس العالم 1994 و1998، وتُوج كذلك مع منتخب نيجيريا تحت 23 عامًا بالميدالية الذهبية في أولمبياد أتالانتا 1996.

الإنجاز الأهم لصاحب الـ49 عامًا هو فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا المقدمة من فرانس فوتبول 3 مرات، أعوام 1994 و1995 و1996.

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