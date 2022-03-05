اعترف جاري نيفيل أن كريستيانو رونالدو لا يضمن مكانًا في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي بناءً على المستوى الحالي.

وكان نيفيل دومًا من المحبين لرونالدو، حيث فاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب المهاجم البرتغالي خلال أيام لعبه، وكان أحد الداعمين لعودة الدون إلى صفوف الفريق في بداية الموسم.

وتحدث نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق مع زميله المحلل ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق عبر قناة "LADbible TV"عن إمكانية دخول رونالدو لتشكيلة السيتي في الوقت الحالي.

فعلى الرغم من حب جاري للدون، لكن لم يسجل النجم البرتغالي سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات مع يونايتد، وأقر نيفيل أن هذا لن يكون جيدًا بما يكفي للانضمام إلى فريق بيب جوارديولا.

حيث قال نيفيل: "لن يدخل أي لاعب من مانشستر يونايتد في التشكيلة الأساسية لمان سيتي".

وواصل: "يمكنني أن أكون صادقًا حقًا بشأن ذلك، روبن دياس، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو، كايل ووكر، إنهم أفضل من كل لاعب في دفاع فريق يونايتد الرباعي".

وتابع: "خط الوسط بوجود فرناندينيو ورودري أفضل من لاعبي خط الوسط المدافعين باليونايتد".

وأوضح: "برونو فرنانديز هو الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنه اللعب في مانشستر سيتي".

وبينما كان نيفيل مصراً على اختياراته، كان ريتشاردز أكثر ترددًا في الذهاب مع اكتساح لاعبي السيتي، حيث كان يرى أن رونالدو يمكنه أن يدخل في منظومة جوارديولا.

حيث قال: "سألعب بخطة 4-2-3-1، لأن رونالدو يجب أن يكون في الفريق، ومن الضروري أن يكون كريستيانو في خط المواجهة".

وأضاف: "سأضع رودري على الدكة، وألعب باثنين في خط الوسط، فقط للحصول على رونالدو، هذا ما أفعله".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيحل ضيفًا على مانشستر سيتي الأحد القادم في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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