أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح تلاعب بليفربول من أجل التجديد!

بعد التوقعات بانتقاله إلى ريال مدريد

يزعم جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، أن محمد صلاح نجم ليفربول تلاعب بالنادي الإنجليزي من أجل فرض شروطه للتوقيع على عقد جديد.

صلاح دخل في العام الأخير من عقده مع الريدز، حيث استمرت عملية المفاوضات لإقناعه بالتجديد لفترة طويلة، وسط شكوك حول رحيل اللاعب هذا الصيف، مع وجود إمكانية أخرى لاستمراره حتى نهاية عقده ومغادرة النادي بالمجان الصيف القادم..

وقرر ليفربول إغلاق الباب أمام جميع التكهنات، أمس، الجمعة، ليعلن التجديد لصلاح دون الكشف رسميًا عن مدة العقد الجديد حتى الآن.

وقالت العديد من التقارير الصحفية، إن صلاح قام بالتجديد لمدة ثلاث سنوات، بينما اختلفت الأقاويل حول راتبه، حيث أكد موقع "TheAthletic" البريطاني أن اللاعب سيحصل على 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، بينما زعمت "ديلي ميل" أن الراتب قيمته 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ومن جانبه قرر نيفيل اللجوء لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لإبداء رأيه في ملف تجديد صلاح بشكل كامل.

وقال نيفيل في تغريدة نشرها اليوم، السبت:"صلاح تلاعب بهم جيدًا، أليس كذلك؟".

وكان نجم مانشستر يونايتد السابق قد توقع رحيل صلاح عن ليفربول، حيث قال في أكتوبر الماضي عبر برنامجه الخاص على شبكة "سكاي سبورتس":"لا أعتقد أنه سيبقى في ليفربول لنهاية مسيرته".

Salah has played them hasn’t he 😂😂😉 — Gary Neville (@GNev2) July 2, 2022

وأضاف:"إنها وجهة نظري الشخصية وربما ليست صحيحة، الدوري الإنجليزي سيكون أضعف لو غادر صلاح، فعندما تنظر إلى أشخاص مثل كريستيانو رونالدو، ديفيد بيكهام وكيليان مبابي فالأمر لا يتعلق بالمال، هناك مشروعات وأشياء أخرى يريدون تحقيقها في حياتهم، عليهم الذهاب لتجربة أشياء معينة واللعب لأندية مختلفة".

وتابع:"أعتقد أن صلاح سيحب اختبار نفسه بفريق مثل ريال مدريد للحصول على فرصة اللعب في سانتياجو برنابيو".

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 156 هدفًا وصنع 63 في 254 مباراة لعبها بكل البطولات مع ليفربول، وحصل على العديد من الألقاب مع الفريق أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

اقرأ أيضًا ..