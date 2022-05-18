أسطورة مانشستر يونايتد إلى هاري كين: لا ترحل إلى أولد ترافورد!

يرى تيدي شيرنجهام أسطورة مانشستر يونايتد أنه سيكون من الأفضل أن يستمر هاري كين في توتنهام بدلًا من الانتقال إلى "الشياطين الحمر" في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط كين بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال السنوات الأخيرة، بينما حاول مانشستر سيتي التعاقد معه في الصيف الماضي.

وجاء فشل توتنهام المستمر في الفوز بالألقاب كحجة رئيسية لمغادرة كين للنادي اللندني، لكن شيرنجهام يشعر أن انتقال قائد منتخب إنجلترا إلى "أولد ترافورد" سيكون خطوة إلى الوراء بالنسبة للاعب.

ماذا قال شيرنجهام عن كين؟

مهاجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق قال في تصريحات لموقع "Genting Casino" الإنجليزي: "إذا كنت من مشجعي يونايتد، ستتمنى ضم كين، إذا جعل هاري نفسه متاحًا، أعتقد أن كل نادٍ في العالم يريده في صفوفه".

وأضاف: "مانشستر يونايتد يتراجع في اختيارات اللاعبين الكبار، لكن وبينما نقول ذلك، فإنه لا يزال ناديًا ضخمًا".

وتابع: "إذا قرر يونايتد التقدم نحو لاعب من الصعب رفضه، حتى لو لم يشارك في أي مسابقات أوروبية في الموسم المقبل، سيظل من الصعب قول لا لمانشستر يونايتد".

وأردف: "أعتقد أن تين هاج لديه مهمة صعبة حقًا في توجيه قارب مانشستر يونايتد للاتجاه الصحيح، أود أن أقول إن توتنهام لديه فرصة أفضل للفوز بالبطولات، وكين ربما يفوز بشيء في توتنهام مع أنطونيو كونتي، وليس في مانشستر يونايتد حاليًا".

وأكمل: "أعتقد أن كين سيبقى في توتنهام، يبدو سعيدًا مرة أخرى، ولغة جسده وسلوكه يظهران ذلك، لقد قضى فترة صعبة في بداية الموسم، لكنه عاد إلى مستواه مرة أخرى، ويستمتع بكرة القدم، ويبدو سعيدًا بالبقاء حيث هو".

من هو اللاعب الذي رشحه لمانشستر يونايتد؟

ويعد كين واحدًا من بين لاعبين فقط يرى شيرنجهام أن مانشستر يونايتد عليه التحرك نحوهم في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال: "إذا فكرت في اللاعب الذي يجب أن يوقع معه مانشستر يونايتد، سأقول ديكلان رايس".

وأضاف: "إنه لاعب وسط متكامل، ومانشستر يونايتد بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين، هاري كين وديكلان رايس هما من أفضل اللاعبين في إنجلترا والعالم".

واختتم: "مشجعو وست هام لن يعجبهم هذا، لكن ديكلان رايس لاعب لا يُصدق في الوقت الحالي، أنا متمسك بما أقول، على وست هام أن يحاول إقناعه بالاستمرار لخمس أو ست سنوات".

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