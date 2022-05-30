أسطورة ليفربول يمزق نجوم "الريدز" بعد نهائي الأبطال: المهاجمون غابوا وما دور تياجو!

أسطورة ليفربول يهاجم لاعبي "الريدز" بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

شن الألماني ديتمار هامان لاعب ليفربول الإنجليزي السابق هجومًا عنيفًا على لاعبي "الريدز" بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد تمكن من التفوق على ليفربول بهدف دون رد في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية، باريس، ليحرم "الريدز" من تحقيق اللقب السابع في تاريخه.

هامان، نجم ليفربول السابق، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع "الريدز" في 2005، حدد بعض نقاط ضعف الفريق، مؤكدًا أن وسط الملعب يعاني بشدة.

ماذا قال هامان؟

هامان كتب في مقال عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أن هذه الهزيمة يمكن أن تترك علامة، رغم الموسم الرائع".

وأضاف: "في رأيي يجب على ليفربول تجديد الفريق قليلًا، خاصة في خط الوسط".

وتابع: "ما لا أفهمه هو الضجيج حول تياجو، بالنسبة لي هو واحد من أكثر اللاعبين المبالغ في تقديرهم في كرة القدم الأوروبية".

وأكمل: "عندما تسير الأمور على ما يرام، ويملك الفريق الاستحواذ فهو لاعب جيد، لكن عندما يفقد الفريق الكرة لا يمكن رؤيته".

ما هو رأيه في هجوم ليفربول؟

ويرى نجم ليفربول السابق أن هجوم الفريق لم يتمكن من صناعة أمام ريال مدريد، حيث فشل كل المهاجمين بسبب قوة تيبو كورتوا، وإنهاك دفاع الملكي لهم.

وقال: "لا أعرف ما إذا كان الإرهاق الجسدي بعد أسابيع شاقة ومرهقة ذهنيًا أثر عليهم، لكنهم لم يكونوا مقنعين كما نعرفهم".

واختتم هامان: "في ثلاثة نهائيات لم يسجل ليفربول، في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وصل الفريق إلى الوقت الإضافي، ولم يسجل ليفربول أي هدف، وهذا أمر يخبرك شيئًا".

اقرأ أيضًا ..

رايولا لم يمت! رافائيلا بيمينتا .. الذراع اليمنى للراحل وملكة الميركاتو الجديدة

تشكيل الموسم في أوروبا 2021-2022 | ليفربول حاضر بقوة وظهور شرفي لبرشلونة

"حمدالله أضاع الدوري، جمهور وإعلام النصر نجح في إخراجه من الملعب"