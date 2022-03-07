أسطورة ليفربول: هل يعقل أن يرحل صلاح من أجل الدوري الفرنسي!

يعيش المصري محمد صلاح موسمًا استثنائيًا حتى الآن، بعد أن تمكن من تسجيل 27 هدفًا في 33 مباراة في كافة البطولات.

لكن بعيدًا عن التألق على أرض الملعب، والذي أصبح أمرًا عاديًا للدولي المصري، فإن تجديد عقد صلاح مع ليفربول هو المسألة التي تثير اهتمام أساطير وجمهور "الريدز".

مايكل أوين، أحد الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، تحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول، وحقيقة أن قائد منتخب مصر قد يسبقه في قائمة هدافي "الريدز" عبر التاريخ.

ماذا قال أوين؟

أوين تحدث أولًا عن حقيقة اقتراب صلاح من معادلة سجله التهديفي مع ليفربول.

ويملك صلاح حاليًا 152 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول، يحتل بها المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الإنجليزي.

أوين يسبق صلاح في المركز الثامن، بعد أن سجل 158 هدفًا، وتبدو معادلة وتحطيم هذا الرقم ممكنة جدًا بالنسبة إلى "الملك المصري" في الموسم الحالي.

وقال أوين عن ذلك مازحًا في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "يا إلهي! لم أكن أعرف ذلك، على الرغم من أنني كنت أعلم أنه يقترب".

وأضاف: "عندما يقابلني الأطفال في الشوارع، لم يعد يعرفني أي من هؤلاء الشباب، ويقول آباؤهم، لقد كان يلعب كرة القدم".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله مع الناس الآن، هل تعلم أنني أحرزت أهدافًا أكثر من محمد صلاح؟ ولا يمكن للجميع تصديق ذلك".

وأكمل: "بمجرد أن يتخطاني في الترتيب، لن أتمكن من الحصول على ذلك الشعور بعد الآن!".

وأردف: "بكل جدية، لقد كان رائعًا منذ جاء إلى ليفربول، وأصبح أفضل، إنه جزء من فريق رائع، هذا صحيح، لكنه كان أحد أسباب كونه فريقًا رائعًا".

وثمن أوين مجهود صلاح بقوله: "لا يمكن التحدث عنه بدرجة كافية، تفانيه ولياقته، لديه عقلية رائعة فيما يتعلق برغبته في لعب كل مباراة".

ماذا قال أوين عن تجديد صلاح؟

وتطرق أوين في حديثه إلى حقيقة استمرار المفاوضات بين صلاح وليفربول والتي لم تسفر عن جديد حتى الآن.

عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، ويقال إن "الريدز" على استعداد لجعله أعلى لاعب أجرًا في تاريخ النادي.

ويثق أوين في استمرار صلاح مع ليفربول، وأنه لن يكرر ما قام به في صيف 2004 عندما انتقل إلى ريال مدريد.

واعترف أوين: "إذا غادر صلاح ستكون هذه مفاجأة بالنسبة لي، يجب أن أعترف بذلك، لماذا لا يبقى؟ سيحصل على عرض رائع".

وأضاف: "نعم، سيكون ذلك العقد الرئيسي في حياته حقًا، هذا يأتي وهو في ذروة قوته، ومن المحتمل أن يكون ذلك آخر عقد كبير له، يمكنك أن تفهم أن كل شيء يجب أن يكون صحيحًا من الجانبين".

وأردف: "إلى أين يمكن أن يذهب حقًا الآن؟ لا يوجد أكبر من ليفربول أو مانشستر سيتي في الوقت الحالي".

وتابع: "من المؤكد أنه لن يتوجه إليه أي فريق في إنجلترا، وبرشلونة وريال مدريد ليسا كما كانا في السابق، لا أستطيع تخيل فكرة باريس سان جيرمان، لماذا يذهب إلى الدوري الفرنسي وهو يلعب في الدوري الإنجليزي؟ الأمر نفسه ينطبق على ألمانيا، لا يوجد مكان آخر".

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وأكمل: "كل اللاعبين يحلمون بالقدوم إلى ليفربول أو مانشستر سيتي، في هذه اللحظة إذا كنت هناك فلن أتخلى عن ذلك".

واختتم أوين: "أنا بالتأكيد لا أرى أي سبب لعدم الإعلان عن التجديد، وستكون مفاجأة بالنسبة لي إذا لم يكن هناك إعلان قريبًا".

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