أسطورة ليفربول "مشفق" على جراهام بوتر من تدريب تشيلسي!

مدرب برايتون على أعتاب البلوز

يشعر أسطورة ليفربول جايمي كاراجر بالقلق حيال عدم منح جراهام بوتر المدرب المرتقب لتشيلسي بعد رحيل الألماني توماس توخيل متسعًا من الوقت للنجاح.

مدرب برايتون يعد الخيار رقم 1 بالنسبة لإدارة تود بويلي من أجل خلافة توخيل، الذي هزم 1-0 من دينامو زغرب أمس في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي مختلف

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لست متأكدًا من كون بوتر الخيار المثالي، من الممكن أن يكون تشيلسي طامحًا لعمل شيء مختلف في المستقبل، من خلال مدرب مشروع وليس فقط مديرًا فنيًا".

وأضاف: "إنه نادٍ صارم للغاية، لكن إذا وصل بوتر فأنا متاكد من أن النقاش سيكون حول الوقت الذي سيحتاجه لتغيير الأمور والذي قد يستغرق من عامين إلى 3 أعوام، ولكن أن تتم إقالته بعد 6 مباريات كما حدث مع توخيل سيكون أمرًا غير معقول".

لابد من القلق

ولكن كاراجر يؤكد أن تلك الخطوة "هي للأعلى بالنسبة لمشواره التدريبي، وأن عليه التدريب في فرق المستوى العالي التي يعد تشيلسي أحدها، إنهم إلى الآن أبطال العالم (كأس العالم للأندية) ولكن لابد من القلق على مصير بوتر في ضوء ما يحدث في تشيلسي خلال آخر 10 مواسم" في إشارة إلى كثرة المدربين الراحلين عن البلوز.

وأضاف: "إذا لم يحقق نتائج جيدة على المدى القصير، فمن الممكن ألا يستمر أكثر من 12 شهرًا!".