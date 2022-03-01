أسطورة ليفربول: التفريط في صلاح سيكون من الجنون!

أكد جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول أن عملية التجديد لمحمد صلاح يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح كاراجر أن تفريط إدارة ليفربول في لاعب بقدرات محمد صلاح لسبب مادي سيكون من الجنون.

وقال كاراجر: "أعتقد أن الإدارة في ليفربول ستكون مجنونة لو فرطت في محمد صلاح وسمحوا له بالرحيل عن صفوف الفريق".

وأضاف: "أعتقد أن صلاح مثالي بالنسبة لليفربول، والنادي يناسبه تمامًا كما هو الحال بالنسبة ليورجن كلوب المدير الفني".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول تشهد الكثير من التعثرات.

ويطلب محمد صلاح الحصول على نصف مليون جنيه استرليني في الأسبوع بحسب ما أكدت تقارير مختلفة في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا.