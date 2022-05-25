أسطورة ريال مدريد يهاجم مبابي: ليس الأفضل في العالم

يتواصل غضب نجوم نادي ريال مدريد الإسباني السابقين والحاليين من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد أن رفض الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

مبابي، كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه قرر في نهاية المطاف تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.

من بين الذين هاجموا مبابي على قرار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، كان جوتي أسطورة ريال مدريد، الذي يرى أن الفرنسي ليس أفضل لاعب في العالم.

جوتي تحدث في تصريحات لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني موجهًا حديثه إلى مبابي قائلًا: "منذ متى وأنت في باريس؟ خمس سنوات، كم مرة حققت لقب دوري أبطال أوروبا؟ كم مرة فزت بجائزة الكرة الذهبية؟".

وأضاف: "ربما في يوم من الأيام سيصبح أفضل لاعب في العالم، لكنه ليس كذلك اليوم، يتحدثون عن أنه الأفضل، دون أن يكون كذلك".

ويؤمن جوتي أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وتابع: "يمكن اعتبار مبابي اللاعب صاحب المستقبل الأعظم مثل هالاند، لكن كفانا من قصة أنه الأفضل، إنه المرشح ليكون الأفضل، لكنه ليس الأقوى الآن".

واختتم جوتي: "إنه مع باريس سان جيرمان، ولم يُظهر بعد أنه الأفضل، هو ليس الأقوى الآن".

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