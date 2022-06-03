أسطورة إيطاليا: نستحق الوصول إلى كأس العالم رغم الإقصاء من التصفيات!

وهل هناك مونديال من غير إيطاليا؟!

يرى أسطورة منتخب إيطاليا روبيرتو باجيو أنه من "العار والجنون ألا يلعب الآتزوري بطولة كأس العالم قطر 2022" رغم حصوله على كأس الأمم الأوروبية الأخيرة "يورو 2020".

فريق المدرب روبيرتو مانشيني حصد لقبًا غاليًا في 2021، ولكنه فشل في الوصول إلى مونديال قطر وهو الأمر الذي أصاب مشجعيه بالإحباط.

أخفق الطليان في حسم المقعد المؤهل مباشرة إلى المونديال من خلال التصفيات، ووصلوا إلى الملحق التأهيلي الأخير فخسروا من مقدونيا الشمالية وتأهلت البرتغال عن تلك المجموعة في الأخير.

نجم الآتزوري الشهير قال على هامش مناسبة في مطار "فيوميتشينو" بالعاصمة الإيطالية روما: "إيطاليا ربحت البطولة الأوروبية، أعتقد أنه من العار والجنون ألا تمنح مقعدًا في كأس العالم بناء على هذا الأمر".

وبرر رأيه قائلًا: "أي أحد يمكنه الخسارة أمام أي أحد آخر في يوم سيء، ولكن هل هذا ينفي استحقاق الجائزة لما قد حققه بالفعل؟ إذا كنت ضمن هذه التشكيلة لعانيت من عدم القدرة على قبول هذا الأمر".

بل إن باجيو يرى أن الخسارة من الأرجنتيني في السوبر الأوروبي الأمريكي سببها المعاناة النفسية للاعبي الآتزوري بسبب عدم التأهل لكأس العالم، وعن هذا يقول: "أعتقد أن إيطاليا عانت نفسيًا بسبب الإقصاء من المونديال، تستطيع أن ترى مشكلة نفسية".

وأضاف: "رأينا الهزيمة من الأرجنتين، لا يمكنك أن تقارن الطرفين فيما يتعلق بالهدوء والثقة".

وأردف: "لقد أدى روبيرتو مانشني عملًا رائعًا، لابد من تقديره بالشكل الكافي وتركه ليكمل ما بدأه، لدينا لاعبون موهوبون شباب لا يمنحون المكان الكافي في الدوري الإيطالي وهذه مشكلة معروفة للجميع".

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