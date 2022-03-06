أسطورة النصر: لم أكمل ديربي الرياض خوفًا من الأمراض!

أكد يوسف خميس، أسطورة نادي النصر السابق، على أنه لم يستطع استكمال مباراة الفريق الأصفر أمام الهلال في ديربي الرياض، بسبب مستوى الفريق في تلك المواجهة.

الهلال انتصر على النصر بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا لم يُكمل خميس مشاهدة ديربي الرياض الأخير؟

خميس قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" عبر القناة الإخبارية: "شعرت بالصداع ولم أكمل مباراة ديربي الرياض الأخيرة، وأغلقت اللقاء بعد مرور 30 دقيقة، ودخلت إلى غرفتي ونمت، ولم أكمل المباراة".

وتابع: "فوجئت بعد الاستيقاظ من النوم بالنتيجة، وبعض الزملاء يقولون أن كل هجمة للهلال على النصر تدخل الكرة في المرمى".

وواصل: "أنا في مجال كرة القدم منذ 47 عامًا، فأنا لست صغيرًا، وعندما رأيت أول 30 دقيقة، قررت أن ابتعد عن مشاهدة المباراة، خوفًا من الأمراض مثل الضغط والكوليسترول والقولون، ولا أريد أن أدخل في أمراض جديدة".

فيديو | يوسف خميس لـ #المنتصف:



لم أكمل مشاهدة مباراة #النصر و #الهلال الماضية تلافياً لرفع الضغط pic.twitter.com/5BCSuTYJJM — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) March 5, 2022

ماذا قال يوسف خميس عن علاقته بنادي النصر؟

أسطورة النصر قال: "نادي النصر أعشقه وأحب زيارته، فأنا لم استفد شيئًا منه، وكنت من جيل الهواية، تم تسجيلي بدون مقابل مادي، وأفتخر بلعبي لنادي النصر، وأتمنى عودته، ولا أحد يزايد على حبي له".

واختتم لاعب النصر تصريحاته قائلًا: "عندما أتوجه لشراء ملابس رياضية، أجد نفسي انجذب نحو الملابس ذات اللون الأصفر تلقائيًا، وأتمنى أن يعود النصر، مثلما نتمنى عودة الأهلي، وعاد بالفعل الاتحاد، فعندما تعود تلك الأندية سنستمتع بالكرة السعودية، بدلًا من عدم مشاهدتنا للمباريات حاليًا".

ويعد يوسف خميس واحدًا من أساطير نادي النصر، حيث حقق العديد من الإنجازات رفقة العالمي، بتتويجه بلقب الدوري السعودي 3 مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، كما كان ضمن جيل المنتخب السعودي الذي توج بكأس آسيا 1984.

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