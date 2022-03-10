أسطورة الملكي: مبابي مدريد بيتك

أرسل أسطورة ريال مدريد جوتي هرنانديز رسالة إلى الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يحفزه للانتقال إلى صفوف الفريق الإسباني.

وكان ريال مدريد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن تمكن "الملكي" من الفوز بنتيجة 3-1 في "سانتياجو برنابيو" إيابًا مساء الأربعاء.

مبابي ربما كان يحارب وحيدًا، بعد أن تكفل بتسجيل هدفي باريس سان جيرمان في المباراتين، لكن ليلة ساحرة أخرى في "برنابيو" كانت كفيلة بتغيير كل شيء.

ماذا قال جوتي؟

ونشر جوتي صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لمبابي، وهو يحتفل بهدفه في شباك ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 3-1، وتأهله لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وكتب جوتي على الصورة "هذا بيتك.. من المتوقع أن تكون في برنابيو، فأنت الآن تعرف بالفعل أين تكون الليالي الساحرة".

ما هو الجديد بخصوص مبابي وريال مدريد؟

عقد نجم باريس سان جيرمان ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، دون التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

وتشير كل المؤشرات الآن إلى أن الوضع الطبيعي يقرب مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب نهاية هذا الموسم.

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