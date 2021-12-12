"أسطوانة النصر قبل ديربي الهلال أصبحت مشروخة"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الذايدي أن مسؤولي نادي النصر السعودي يحاولون إبعاد الهلال عن أجواء الديربي المنتظر، واصفًا فكر مسؤولي العالمي بالقديم.

ماذا فعل النصر قبل الديربي؟

العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على الزعيم في 16 من ديسمبر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل أيام، أعلن الزعيم إصابة لاعبه محمد البريك بفيروس كورونا، وهو ما أثار مخاوف مسؤولي النصر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة النصر أرسلت اليوم الأحد، خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب به إجراء فحص كوورنا على لاعبي الفريقين قبل المباراة، وهو ما لم يعجب الذايدي.

كيف علق الذايدي على طلب النصر؟

الإعلامي الرياضي لم يفسر الطلب بأنه حفاظًا على سلامة الجميع، كما حدث من الأغلبية، إنما أوضح أنها فقط محاولات لإلهاء الهلاليين عن المباراة، وإلهاء النصراويين عن فسخ عقد مهاجم الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكتب الذايدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صكوا عليهم، خطاب طلب الفحص خطة قديمة مكشوفة واسطوانة أصبحت مشروخة، القصد كما يعتقدون إشغال الهلال قبل الديربي وإخراجه خارج الملعب وفي نفس الوقت إبعاد جمهورهم عن قنبلة فسخ العقد".

وأضاف: "سياسة فاشلة (ما نفعتهم أول تنفعهم تالي)، لكن تعطيك مؤشر ان الفكر القديم معشش وباقي يتمدد ولم يتغير شي!".

#صكوا_عليهم

خطاب طلب الفحص خطة قديمة مكشوفة واسطوانة أصبحت مشروخة



القصد كما يعتقدون إشغال الهلال قبل الديربي وإخراجه خارج الملعب وفي نفس الوقت إبعاد جمهورهم عن قنبلة فسخ العقد



سياسة فاشلة

(مانفعتهم اول تنفعهم تالي)



لكن تعطيك مؤشر ان الفكر القديم معشش وباقي يتمدد ولم يتغير شي! — محمد الذايدي (@malthaidy) December 12, 2021

النصر والهلال تعثرا قبل الديربي:

العالمي واجه الطائي أول أمس، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة، وتلقى هزيمة في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد.

وفي إطار الجولة نفسها، تعادل الزعيم سلبيًا أمام الفيحاء، وسط انتقادات كبيرة لليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق.

خسارة النقاط، جمد رصيد النصر عند 17 نقطة في المركز السابع، فيما رفع التعادل رصيد الهلال إلى النقطة 21 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

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