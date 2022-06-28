أسرار مثيرة .. الفرج يكشف دوره في إقالة جارديم والعلاقة مع بن نافل

الهلال تُوج بالدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي

أبدى سلمان الفرج نجم وقائد الهلال عودي سعادته البالغة بالفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي بعد صراع شرس مع الاتحاد وعودة مذهلة في جدول الترتيب.

الهلال كان بعيدًا عن الصدارة بفارق وصل إلى 16 نقطة مع بقاء بعض المؤجلات، لكنه استطاع تخطي هذه الفجوة الكبيرة وقهر الاتحاد في عقر داره والتقدم للصدارة وإنهاء الموسم متقدمًا بفارق نقطتين.

الفرج: تحدثت مع جارديم حول أسلوب اللعب، وهذا دورنا في إقالته

ليوناردو جارديم بدأ الموسم مع الهلال لكنه رحل في فبراير بعد الخسارة المؤلمة أمام الأهلي المصري 4-0 في كأس العالم للأندية وتراجع النتائج في الدوري السعودي، وقد قيل أن اللاعبين وعلى رأسهم الفرج لعبوا دورًا مهمًا في تلك الإقالة.

اللاعب الدولي السعودي نفى تمامًا أن يكون له أو لأي من اللاعبين دورًا في إقالة جارديم، مشيرًا إلى أن دورهم يقتصر على إبداء الرأي عند استشارتهم بواسطة الإدارة.

وأضاف "لم يكن لنا أي دور في تغيير المدرب، نحن لا نتدخل، لكننا نعطي رأينا عند سؤالنا عن أي شيء، وجه لنا السؤال نعم ولكن ليس هذا الموسم فقط بل في سنوات عديدة".

تابع "يتحدثون معنا ويأخذون رأينا ونُجيب، نحن جيل يلعب معًا منذ 7 سنوات وقد وصلنا إلى مستوى نستطيع من خلاله تقييم المدرب ومعرفة هل سيكون مناسبًا لنا أم لا".

"الإداريون يرون الوضع من الخارج لكننا نتواجد في الملعب ونمتلك من الخبرة والجودة ما يؤهلنا لمنح رأينا، لكن أن نتدخل مباشرة ونطالب الإدارة بتغيير المدرب فلا أبدًا".

"لم نتدخل في عملية إقالة جارديم"



🎤 لاعب #الهلال - سلمان الفرج#SSC pic.twitter.com/EMESotdmeK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

نجم الوسط المخضرم كشف عن أحد أسرار الموسم حين أكد أنه جلس معه وانتقد أسلوب لعب الفريق، بقوله "جارديم مدرب كبير ومحترم وله تاريخ وله طريقة لعب يُفضلها وليس من السهل أبدًا أن يُغير أسلوب لعبه".

"أنا جلست مع المدرب وتحدثنا عن الفريق وأسلوب لعبه، وتحدثت معه بوضوح وأبلغته أن الهلال يجب أن يكون الفريق المستحوذ والمسيطر على الملعب، هذه هوية الهلال منذ 10 سنوات ويجب ألا تتغير".

"كنت في معسكر طوكيو للمنتخب السعودي ووصلني من اللاعبين أن أسلوب لعب المدرب مختلف، وقد قلت لهم أن علينا الانتظار لأن عديد المدربين وصلوا الهلال بأفكار مختلفة تعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة لكنهم غيروا رأيهم بعد رؤية اللاعبين وجودتهم الفنية، لكن جارديم لم يقتنع بذلك وأصر على أسلوبه الذي لا يُناسب الهلال أبدًا، حاولنا وبذلنا أقصى جهدنا لكني في النهاية لا أستطيع أن أفرض عليه أي شيء".

وأتم الفرج بالإشادة بالمدرب البرتغالي وشخصيته وعقليته لكن مع التأكيد في نفس الوقت على أن أسلوب لعبه وإصراره على أفكاره الفنية غير المناسبة للهلال ساهمت في تراجع الفريق وعدم تقديمه الأداء المطلوب محليًا وقاريًا.

🎤 سلمان الفرج يكشف ما حدث بينه وبين المدرب السابق جارديم#SSC pic.twitter.com/LoohQiEf7q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

قائد الهلال: أصعب دوري، وبن نافل لا يتحدث إلا بالقليل

الفرج أكد في تصريحاته لشركة الرياضة السعودية أن هذا اللقب هو الأصعب في تاريخ الهلال، مشيرًا إلى أن نقطة التحول الكبرى كانت التعاقد مع رامون دياز فيما مفترح طرق المنافسة مع الاتحاد كان الفوز عليه في جدة.

إذ قال "لا أتوقع أن يكون هناك لقبًا أصعب من هذا، قمنا بمشوار عظيم في الدوري، كنا ننافس في آسيا وتوجنا باللقب رغم أننا لم نقدم المستوى المعتاد لنا، لم نكن جيدين في الدوري وكنت أتحدث للاعبين دومًا في غرفة الملابس أن فوزنا بالدوري سيجعل الناس تقتنع أن آسيا لم تكن سهلة بل نحن من جعلناها كذلك".

أضاف "حين عدنا للدوري وتفرغنا به وجاء المدرب المثالي الذي يعرفنا مسبقًا ونجح في إخراج أفضل ما لدينا نجحنا في تفادي الفارق الهائل في الصدارة وقلب الأمور لصالحنا بعدما كانت في يد الاتحاد، وقد قلتها للاعبين أن الفوز في جدة على الاتحاد سيعني التتويج باللقب".

وأضاف حول رئيس النادي "فهد بن نافل لا يختلف عن أي رئيس آخر للهلال، جميعهم يسيرون على نفس النهج ويمتلكون نفس الفكر بأن هدفهم الدائم هو الفوز بالألقاب".

تابع "بن نافل لا يتدخل في الملعب أبدًا، يأتي للتدريبات ويُتابعها يوميًا لكنه لا يتحدث أو يتدخل أبدًا، إن تحدث معنا تكون كلمات قليلة مفيدة جدًا وذلك لا يحدث سوى كل شهرين مرة وقد لا يحدث، هو يعمل خارج الملعب إداريًا وماليًا لتوفير أفضل الظروف والأجواء لنا، لكنه لا يتدخل أبدًا في عمل المدرب أو اللاعبين".

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