استياء في مانشستر يونايتد بسبب الأخبار المتداولة عن رحيل رونالدو

لا حديث في الصحافة الإنجليزية هذه الأيام أهم من قصة رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق مانشستر يونايتد.

حيث كانت التقارير قد أشارت إلى عرض وكيل اللاعب، جورج مينديش، لصاروخ ماديرا على فريق تشيلسي، بعد مقابلة جرت مع مالك البلوز الجديد، تود بولي.

وبحسب صحيفة "الميرور" فإن توابع تلك الأحداث على مسؤولي فريق الشياطين الحمر ليست لطيفة على الإطلاق.

ماذا عن مانشستر يونايتد؟

أوضح التقرير أن الأخبار التي تم تداولها هذه الأيام حول عرض الدون على فريق تشيلسي، ومن قبله بايرن ميونخ، قد أغضبت إدارة الشياطين الحمر.

فيما غرد الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو" على موقع تويتر، وأشار إلى موقف فريق مانشستر يونايتد من هذه الأنباء.

Transfer window’s still long, things can change… but Manchester United are clear on Cristiano Ronaldo: he’s considered not for sale, no talks now ongoing to sell him. 🔴 #MUFC



Man United and Erik ten Hag both want Cristiano to stay and expect him to be part of the team. pic.twitter.com/pNylTktRNl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

حيث كتب: "لا تزال نوافذ الانتقالات طويلة، ويمكن أن تتغير الأمور... لكن مانشستر يونايتد واضح بشأن كريستيانو رونالدو: إنه غير معروض للبيع، ولا توجد محادثات جارية الآن لبيعه".

وواصل: "يريد كل من مانشستر يونايتد وإريك تين هاج بقاء كريستيانو ويتوقعان أن يكون جزءًا من الفريق".

هل يحاول رونالدو الخروج من يونايتد بالفعل؟

حتى الآن لم يتضح ما إذا كان يحاول النجم البرتغالي الرحيل من النادي الإنجليزي بالفعل أم هي ورقة ضغط على الإدارة لكي تلبي طلباته المتعقلة بقوام الفريق.

حيث أوضحت بعض التقارير في الأيام الماضية أن صاروخ ماديرا غير سعيد بتحركات الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الحالي، ويشعر بالإحباط بسبب وقوف اليونايتد فقط للمشاهدة وسط تطور ليفربول ومانشستر سيتي.

اقرأ أيضًا..

صفقات بعشرات الملايين أدمنت الفشل في تشيلسي

ليفربول يصدم محمد صلاح ويعرضه للبيع!

استنساخ حمدالله وجوكر .. نجوم يستطيعوا حل أزمة النصر الهجومية