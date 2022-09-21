استياء الدوسري وماريجا يتسبب في اجتماعات داخل الهلال

أحمد رفعت|
Salem Al-Dawsari Ramon Diaz Al Hilal Al Fateh RSL 2023Al Hilal Twitter
دوري روشن السعوديالهلالسالم الدوسريموسى ماريجا

ما الذي يحدث داخل الهلال؟

أثار استياء سالم الدوسري والمالي موسى ماريجا خلال مباريات الهلال الأخيرة الجدل بين الجماهير، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل الإدارة.

كيف استاء الدوسري وماريجا؟

شهدت مباراة الفتح بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، اعتراض سالم الدوسري على تغييره أثناء سير المباراة.

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الدوسري أبدى غضبه من تغييره، حيث دخل في مناقشة مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، يعبر فيها عن غضبه لتغييره.

وعلى جانب آخر، أبدى ماريجا غضبه من مسألة تغييره أثناء المباريات الفترة الأخيرة، ولكن دون إظهار أي مشكلة خلال المباريات.

كيف تدخلت إدارة الهلال في تلك الأزمة؟

قال الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان عبر برنامج "ملعب SBC": "تمت اجتماعات داخل نادي الهلال مع اللاعبين سالم الدوسري وموسى ماريجا، بسبب الاعتراض أثناء الاستبدال".

وتابع: "موضوع الاستياء من التبديل دائمًا ما يكون حماس من اللاعب الذي يريد التواجد بشكل دائم في الملعب، ويحدث من لاعبين عالميين".

واختتم الحنيان تصريحاته قائلًا: "لا أعلم شيئًا عن العقوبة التي صدرت ضد لاعبي الهلال، ولكن الموضوع قد يكون تداركته الإدارة وانتهى".

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