استنكار واستغراب .. الهلال يرد على مركز التحكيم في قضية كنو

كيف رد نادي الهلال على بيان مركز التحكيم الرياضي؟

أصدر نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بيانًا رسميًا، يرد فيه على البيان الذي أصدره مركز التحكيم الرياضي، والذي يكشف فيه سبب التأخر في إصدار قرار في قضية اللاعب محمد كنو.

ما الذي جاء في بيان مركز التحكيم الرياضي في قضية كنو؟

ونشر مركز التحكيم الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" البيان الرسمي، حيث جاء كالآتي:

"إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو".

"تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم، إذ أن تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية".

"وفي الوقت ذاته فقد حددت هيئة التحكيم موعدا لعقد جلسة الاستماع للأطراف وذلك لتقديم كل ما لديهم تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل وإصدار القرار بما لا يتجاوز الشهر الحالي". "اقرأ التفاصيل"

ما هو رد نادي الهلال على بيان مركز التحكيم الرياضي؟

نشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يرد خلاله على بيان مركز التحكيم الرياضي في قضية محمد كنو.

وجاء نص البيان كالآتي: "أبدى مجلس إدارة الهلال استغرابه من البيان الصادر يوم أمس من مركز التحكيم الرياضي، بشأن قضية محمد كنو، حيث خالف المادة (9/19) من القواعد الإجرائية للمركز التي نصت على أنه يحظر على الوسط المحكم، أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها".

"وشدد مجلس الإدارة على أن من المآخذ التي اعترض عليها النادي على قرار غرفة فض المنازعات في القضية عينها، تأثر الجهة المصدرة للعقوبة بالضغوط الإعلامية التي أنتجت قرارا مجحفا بحق النادي، وبيان مركز التحكيم الرياضي المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة".

"واستنكر مجلس الإدارة تبرير مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات، وأنهم يبذلون كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، على أن يصدر القرار في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري، التي توافق نهاية فترة تسجيل اللاعبين، مشدداً على أن حق الدفاع مكفول لكافة الأطراف في تقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة خلال مدد تقدرها لهم هيئة التحكيم".

"إلا أن تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات، سواءً في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى أن صدر القرار برفضه، والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبل أن يصدرون بياناً إعلامياً لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر".

"نوه مجلس الإدارة علـى أهمية التزام الحياد التام، وعدالة الإجراءات والسرية؛ وفقًا لما نصت عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسـي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مشدداً على أنه لن يدخر جهداً في سبيل الحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة".