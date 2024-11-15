استمتع بتجربة الفورمولا 1 في سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2024 مع الاتحاد للطيران: الرحلات الجوية والتذاكر والتجارب والمزيد

سباق جائزة أبوظبي الكبرى في جزيرة ياس يسدل الستار على موسم آخر مثير للفورمولا 1 في ديسمبر

على الرغم من كونه أحد أحدث الإضافات إلى جدول الفورمولا 1، فقد أصبح سباق جائزة أبوظبي الكبرى بسرعة أحد أكثر الأحداث المتوقعة بشغف في تقويم سباقات السيارات كل عام.

فقد أقيم في حلبة ياس مارينا، وهي حلبة فورمولا 1 المذهلة والأغلى ثمناً على الإطلاق بالقرب من أبوظبي كل عام منذ إضافتها إلى جدول الفورمولا 1 في عام 2009.

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يعد ياس مارينا، الذي يبعد 20 دقيقة فقط عن مطار زايد الدولي، أحد المعالم العديدة في جزيرة ياس الاصطناعية.

وأصبحت الجزيرة منطقة مرغوبة للغاية للسياح والمسافرين، كما تضم العديد من الفنادق وملاعب الجولف ومراكز التسوق ومنتزه فيراري الترفيهي الداخلي.

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وتضيف النهاية الليلية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، دائمًا لمسة من الإثارة والإعجاب إلى المناسبة، ومع الإعداد الدقيق للمسار في ياس مارينا، والذي يتضمن أطول مسار مستقيم في جدول الفورمولا 1، فإن السباق لا يفشل أبدًا في إبهار الجمهور العالمي الذي يشاهد على شاشة التلفزيون والمتفرجين المحظوظين الذين يشاهدون مباشرة في المسار.

إذا لم يكن السباق مثيرًا بما فيه الكفاية، فإن الترفيه يستمر في الليل في ياس مارينا، مع حفلات موسيقية حصرية لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وتشمل تلك الحفلات النجوم العالميين السابقين الذين أمتعوا الجماهير، بيونسيه وذا كيلرز. كما ستقدم مارون 5 وميوز عروضًا هذا العام خلال عطلة نهاية الأسبوع لسباق الفورمولا 1.

وهيمن ماكس فيرستابن على ياس مارينا في السنوات الأخيرة، وفاز لأربع سنوات متتالية، وإذا فاز دينامو ريد بول الهولندي بالعلم المتقلب مرة أخرى، فسيصبح السائق الأكثر نجاحًا في تاريخ أبو ظبي بخمسة انتصارات، وهو نفس إجمالي انتصارات لويس هاميلتون.

فيما احتل تشارلز لوكلير المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن في أبو ظبي في كل من عامي 2022 و2023. وسيكون أحد المتنافسين الرائدين مرة أخرى، إلى جانب البريطاني لاندو نوريس، الذي احتل منصة التتويج عدة مرات هذا العام.

واعتقد الكثيرون أن أبو ظبي كانت ملعبًا للأثرياء والمشاهير، وبينما تتوفر خيارات واسعة لك للاستمتاع بإقامة فاخرة هناك، تلبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة جميع الأذواق والشخصيات والميزانيات هذه الأيام.

وبعيدًا عن جنون الفورمولا 1، تقدم أبو ظبي الكثير لإمتاع الحشود المسافرة ورضاهم ورغبتهم في المزيد، بما في ذلك مجموعة واسعة من تجارب تناول الطعام للاستمتاع بها، والأنشطة الداخلية والخارجية، والمعالم المذهلة والعجائب الطبيعية.

دع موقع GOAL يزودك بكل المعلومات الحيوية التي تحتاجها للتخطيط لرحلتك إلى أبو ظبي في عطلة نهاية الأسبوع المستوحاة من سباق الفورمولا 1، بما في ذلك كيفية الوصول إلى هناك، ومكان الإقامة، ومكان تناول الطعام.

الرحلات الجوية إلى أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

يخدم مطار زايد الدولي أبو ظبي، وهو الذي يعمل أيضًا كبوابة دولية رئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتدير الاتحاد للطيران، شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، جنبًا إلى جنب مع شركات الطيران الشريكة، العديد من الرحلات المنتظمة إلى أبو ظبي من جميع أنحاء العالم.

إن استكشاف وتخطيط طريقك إلى أبو ظبي عبر الاتحاد للطيران هو الخيار الأفضل، حيث يتيح لك مقارنة الأسعار وأوقات الرحلات وإيجاد الخيار الأفضل لك.

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اعثر على الرحلات الجوية المثالية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2024 مع الاتحاد للطيران وابحث عن أفضل الصفقات مباشرةً.

من إلى مدة الرحلة السعر نيويورك أبوظبي 12 ساعة و45 دقيقة 1100 دولار الدوحة أبوظبي ساعة 600 ريال قطري لندن أبوظبي 6 ساعات و50 دقيقة 400 جنيه إسترليني باريس أبوظبي 6 ساعات و40 دقيقة 360 يورو أسطنبول أبوظبي 4 ساعات و30 دقيقة 150 يورو طوكيو أبوظبي 12 ساعة و25 دقيقة 96,000 ين ياباني دلهي أبوظبي 4 ساعات 20,000 روبية هندية شنغهاي أبوظبي 10 ساعات و35 دقيقة 3,000 يوان صيني مدريد أبوظبي 6 ساعات و40 دقيقة 480 يورو سيدني أبوظبي 14 ساعة و35 دقيقة 2,100 دولار أسترالي

تذاكر سباق الفورمولا وان في أبو ظبي سباق الجائزة الكبرى 2024

يتوفر عدد من باقات تذاكر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي 2024، بدءًا من تجارب السباق ليوم واحد إلى تلك التي تتضمن حفلات ما بعد السباق.

تتراوح الأسعار من حوالي 5000-7000 درهم إماراتي (1000-1500 جنيه إسترليني). ويمكن الحصول على معلومات التذاكر من Ticketmaster وموقع حلبة مرسى ياس والموقع الرسمي للفورمولا 1.

جدول سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي 2024

التاريخ الجلسة وقت البدء الجمعة 6 ديسمبر التدريب الأول 13:30 بتوقيت الخليج الجمعة 6 ديسمبر التدريب الثاني 17:00 بتوقيت الخليج السبت 7 ديسمبر التدريب الثالث 14:30 بتوقيت الخليج السبت 7 ديسمبر التصفيات 18:00 بتوقيت الخليج الأحد 8 ديسمبر السباق 17:00 بتوقيت الخليج

أفضل الفنادق في أبو ظبي

بالنسبة للزوار الذين يتطلعون إلى البقاء بالقرب من سباقات الفورمولا 1 في ياس مارينا وجميع مناطق الجذب في جزيرة ياس، فهناك مجموعة كبيرة من الفنادق على مسافة قصيرة من الحلبة نفسها لتناسب جميع الميزانيات.

بالطبع، الحلم النهائي لمحبي الفورمولا 1 هو الإقامة في منتجع دبليو أبو ظبي - جزيرة ياس الفاخر من فئة 5 نجوم، هنا، أنت تقيم حرفيًا في الحلبة، ويمر المسار نفسه أسفل الجسر الذي يربط بين برجي الفندق.

ومن أماكن الإقامة الأخرى ذات الخمس نجوم القريبة من الحلبة فندق هيلتون أبو ظبي جزيرة ياس، والذي يقع في خليج ياس، وتشمل الخيارات ذات الميزانية المنخفضة في محيط ياس مارينا، فندق سنترو ياس آيلاند أو فندق بارك إن باي راديسون، جزيرة ياس.

وقد يفضل السائحون الذين يتطلعون إلى تجربة كل ما تقدمه أبو ظبي مع البقاء على اتصال بجميع أحداث الفورمولا 1 الإقامة في وسط مدينة أبو ظبي.

ويقف فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بفخر على خليجه الخاص على طول كورنيش أبو ظبي المذهل. وتوفر المياه الزرقاء المتلألئة للخليج العربي أجواءً مثالية لالتقاط الصور أثناء إقامتك.

كما تشمل مناطق الجذب القريبة لأولئك الذين يقيمون في قصر الإمارات أبراج الاتحاد والقصر الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنفاق أقل على إقامتهم والمزيد على الأنشطة الأخرى، يتمتع فندق أوريكس أيضًا بموقع متميز في الكورنيش.

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كيفية الوصول إلى حلبة ياس مارينا

تقع حلبة ياس مارينا التي تستضيف سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1 على جزيرة ياس، والتي تبعد حوالي 20 ميلاً بالسيارة عن عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.

أقرب مطار للحلبة هو مطار زايد الدولي، على بعد 7 أميال فقط من المضمار. وستكلف سيارات الأجرة من المطار إلى جزيرة ياس حوالي 130 درهمًا إماراتيًا (28 جنيهًا إسترلينيًا / 35 دولارًا أمريكيًا) ويمكن العثور عليها بسهولة خارج مناطق الوصول.

وبالنسبة لأولئك الذين يقيمون في فندق دبليو أبو ظبي - جزيرة ياس، توجد خدمة نقل مكوكية مجانية من المطار إلى ياس مارينا.

الوصول إلى حلبة ياس مارينا من مدينة أبو ظبي سهل أيضًا، حيث يُعد السفر بالحافلة أرخص وسيلة نقل وأكثرها موثوقية.

ويمتد خط الحافلات رقم 190 من المدينة إلى جزيرة ياس، ويمكن ركوب الحافلة بانتظام مرتين كل ساعة من محطة حافلات أبو ظبي، التي تقع بجوار الوحدة مول، وتستغرق الرحلة حوالي 45 دقيقة.

وتبلغ تكلفة التذاكر الفردية 2 درهم إماراتي (0.43 جنيه إسترليني / 0.54 دولار أمريكي)، ولكن لا يتم قبول النقود على متن الحافلة، ويجب شراء بطاقة/تذكرة "حافلات" قبل الصعود إلى الحافلة.

وتقدم جزيرة ياس خدمة حافلات مكوكية مجانية، والتي تنقل الزوار إلى جميع مناطق الجذب السياحي الرئيسية، بما في ذلك حلبة ياس مارينا أيضًا.

ومع ذلك، تعمل هذه الحافلات على أساس أسبقية الحضور، لذلك فهي عادة ما تكون مزدحمة للغاية حول عطلة نهاية الأسبوع لسباق الفورمولا 1.

التنقل في أبو ظبي

في حين أن أبو ظبي مناسبة لأولئك الذين يستمتعون بالمشي والتجول، مع وجود العديد من المناطق الصديقة للمشاة، فإن السفر بالسيارة ووسائل النقل العام هي وسائل شعبية جدًا للتنقل في المدينة وخارجها.

إذا كنت تسافر بالسيارة بنفسك، تستغرق الرحلة من مطار زايد الدولي إلى وسط مدينة أبو ظبي حوالي 30 دقيقة.

اتجه شرقًا من المطار على شارع الخليج العربي E20، ثم خذ المخرج إلى طريق العين E22. واعبر جسر المقطع واستخدم المخرج للانضمام إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان E10. ومن ثم استمر بعد منتزه المانجروف الوطني للوصول إلى وسط المدينة.

إذا كنت تأخذ نفس الرحلة التي تستغرق 30 دقيقة بسيارة أجرة، فستكلفك عادةً حوالي 150 درهمًا إماراتيًا (32 جنيهًا إسترلينيًا / 40 دولارًا أمريكيًا).

بينما إذا كنت تفضل تجنب وسائل النقل العام، فإن سيارات الأجرة رخيصة نسبيًا وموثوقة في أبو ظبي. يمكن إيقافها في الشارع، أو يمكنك إجراء الحجز عبر تطبيق سيارات الأجرة في أبو ظبي مع قبول الدفع نقدًا أو ببطاقة الائتمان.

وقد تجد أن خدمات سيارات الأجرة التي تقدمها أوبر أو كريم أقل تكلفة من سيارات الأجرة العادية في أبو ظبي.

وتعتبر الحافلات العامة وسيلة غير مكلفة ومريحة للسفر في جميع أنحاء أبو ظبي. ولكن لدفع ثمن رحلتك، يجب عليك استخدام بطاقة حافلات الذكية، حيث لا يتم قبول المدفوعات النقدية على متن الحافلة.

وبطاقة الحافلات الذكية هي بطاقة مدفوعة مسبقًا يمكنك مسحها ضوئيًا واستخدامها في أي حافلة عامة، ويمكن شراء بطاقات حافلات الذكية وتعبئتها في محطات الحافلات ومراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة. وتبلغ تكلفة كل رحلة 2 درهم إماراتي (0.43 جنيه إسترليني / 0.54 دولار أمريكي).

وبالنسبة للمسافرين الذين يتطلعون إلى رؤية وزيارة العديد من المعالم المحلية والمواقع الشهيرة في أبو ظبي، فإن "حافلة The Experience Abu ظبي المكوكية" هي خدمة مجانية وسهلة تتوقف عند عدد من الفنادق والمعالم السياحية الشهيرة على طول عدد من الطرق الرئيسية.

ويمكن استخدام حافلة النقل المكوكية لزيارة وجهات في وسط مدينة أبو ظبي وجزيرة ياس والجزر الأخرى ومنطقة القناة الكبرى. لاستخدامها، ما عليك سوى الصعود إلى أي محطة ومسح رمز الاستجابة السريعة.

أفضل المطاعم في أبو ظبي

توجد العديد من المطاعم الرائعة بالقرب من حلبة ياس مارينا وحول مدينة أبو ظبي، وتقدم مجموعة كبيرة من الأطعمة التي تناسب جميع الأذواق.

مطعم أنجار الهندي، الذي يقع داخل منتجع دبليو أبو ظبي - جزيرة ياس، داخل مجمع حلبة ياس مارينا، يستحق الزيارة. فإذا كنت تحب الطعام الهندي، فهذا المكان يجب عليك زيارته. المنظر من المطعم رائع، ويمكنك رؤية حلبة السباق، والمناظر الخلابة للمرسى. والطعام رائع مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق الهندية المختلفة المتاحة.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن طعام أو أطعمة أكثر تقليدية من منطقة أبو ظبي، فإن مطعم عشتار ياس مارينا قد يكون في مكان مناسب لهم.

يستمد المطبخ في عشتار من المطبخ الغني واللذيذ في الشرق الأوسط ويعطيه لمسة عصرية وجريئة ومرحة.

فيما يقع مطعم موزاييك - المرور في مدينة أبو ظبي، ويقدم أيضًا تجربة طعام لا تُنسى، تتمتع الأطباق العربية التقليدية المذهلة بمذاق أصيل ويتم تقديمها في العديد من الخيارات. من الجدير زيارة موزاييك في أي وقت من اليوم.

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الأشياء التي يمكنك القيام بها في أبو ظبي

تتميز أبو ظبي بوجود ما يناسب الجميع، مع العديد من الأشياء التي يمكنك رؤيتها والقيام بها. إذا كنت من النوع النشط الذي يحب الحياة في الهواء الطلق، فإن المنطقة مليئة بالتجارب التي لا تُنسى.

يمكنك ركوب الدراجة حول حلبة ياس مارينا نفسها، أو المشي على طول الكورنيش المذهل. يمكنك حتى التجديف بالكاياك عبر غابات المانجروف.

وإذا كنت بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة من صخب مدينة أبو ظبي، فإن المغامرة تنتظرك في رحلة سفاري صحراوية، حيث يمكنك ركوب الجمال والتزلج على الرمال.

وهناك دائمًا الإثارة والمتعة التي يمكنك الاستمتاع بها في جزيرة ياس. وسيستمتع عشاق الفورمولا 1، صغارًا وكبارًا، برحلة حول عالم فيراري، أول منتزه ترفيهي يحمل علامة فيراري التجارية في العالم.

وهناك العديد من الألعاب التي تحفز الأدرينالين وتتميز بأسرع قطار ملاهي في العالم، ومعالم جذب صديقة للعائلة وأجهزة محاكاة حديثة.

إذا لم يكن هذا كافيًا، يمكنك مواصلة اندفاع الأدرينالين في ياس ووتروورلد، والتي تقدم لك موجة تلو الأخرى من التجارب مع أكثر من 40 لعبة ومنزلقة ومعالم جذب لإبقائك مستمتعًا وحيويًا.

وإذا كنت ترغب في القيام بشيء أكثر استرخاءً في أبو ظبي، فيمكنك قضاء يوم بجانب المسبح أو على الشاطئ أو التجول في أحد مراكز التسوق التي لا نهاية لها، حيث يمكنك اختيار بعض الجواهر التقليدية والأصيلة.

ولماذا لا تتحقق من بعض المأكولات الشهية في بعض أفضل مطاعم المدينة أو تحتفل بمشهد الموسيقى والفن والمسرح في الإمارات العربية المتحدة.

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