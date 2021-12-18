استقبلناها بالملل وتركتنا بالدموع .. نهاية كأس العرب

أسدل الستار على بطولة كأس العرب بتتويج المنتخب الجزائري بها، بعد الفوز على نظيره التونسي في المباراة النهائية، لنودع كلنا بطولة استمتعنا بكل لحظة فيها، وبجميع مبارياتها.

نتذكر جميعنا عندما تم الإعلان عن أن بطولة كأس العرب ستقام في قطر، وقتها قولنا أنها جاءت في وقت غير مناسب للجميع، وأنها لن تكون مفيدة نهائيًا.

الجماهير العربية لم تتحمس كثيرًا لعودة بطولة كأس العرب، حيث أكد الكثير منهم بأنها ستكون بطولة ضعيفة ولن يشاهدها أحد، ولن تحظى بأي متابعة.

وما زاد الطين بلة، هو إعلان المنتخبات الكبرى مثل الجزائر والمغرب ومصر والسعودية، بأنهم سيشاركون في كأس العرب بدون نجوم الصف الأول، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتوقع بأنها ستكون بطولة متواضعة على كافة الأصعدة.

وبدأت البطولة بالفعل، وجدنا أجواء رائعة وتنظيم أكثر من رائع إذا قمنا بوصفه بالتأكيد لن نعطيه حقه، وملاعب على أعلى مستوى، وكل السبل التي ستنتج بطولة ولا أقوى.

من مباراة للأخرى، وجدت الجماهير المتعة والإثارة حاضرة في الملاعب، والأمر الذي زاد هذه المتعة كان الحضور الجماهيري الرائع، وهو ما أثار الحماس بين جميع المنتخبات.

بالرغم من غياب نجوم كبار، إلا أن جميع من شاركوا في تلك البطولة أظهروا مستويات لا تقل عن التي كنا نتظرها من هؤلاء النجوم الغائبين عنها، وأيضًا شاهدنا نجوم جدد يظهرون لأول مرة في السماء العربية.

أجواء رائعة عشناها طوال البطولة منذ بدايتها وحتى آخر لحظة فيها، مباريات قوية ومنافسة شرسة بين الجميع على التتويج بالبطولات في كأس العرب، الذي تعاملنا معه كأنه كأس العالم.

التجربة القطرية أثبتت أنها على أتم الاستعداد لاستضافة الحدث الأكبر وهو كأس العالم 2022، الذي ينتظره الكبير والصغير في العالم كله، والذي سيقام العام المقبل في نفس توقيت كأس العرب تقريبًا.

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بعد انتهاء كل دور من بطولة كأس العرب، كنا نشعر بالسعادة لما تقدمه النجوم العربية في تلك البطولة الغالية، وأيضًا كنا نشعر بالحزن لاقتراب انتهاء هذه الأجواء الرائعة.

ووصلنا إلى النهاية، ونحن الآن نودع بطولة كأس العرب بأجوائها الرائعة، ومبارياتها الممتعة، وكل شيء رائع وجدناه فيها، نعم نحن الآن نودع البطولة التي استقبلناها بالملل والتشاؤم بالدموع.

رسالة أخيرة إلى جميع المسؤولين عن هذا الحدث من صغيرهم إلى كبيرهم، لا تحرمونا من مثل تلك الأجواء، بطولة كأس العرب يجب أن تقام بشكل دوري سواء كل سنتين أو 4 سنوات، أو غير ذلك، ولكن المهم أن نكرر هذه التجربة الرائعة.