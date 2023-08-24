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فيديو | استقبال كارهين وليس محبين .. جمهور الاتحاد يصدم نونو سانتو أمام الرياض

زهيرة عادل
Nuno Santo - Ittihad 2023Getty
نينو ايسبريتو سانتوالإتحادالرياضدوري روشن السعودي

علاقة نونو سانتو وجمهور الاتحاد تتجه للاتجاه المعاكس..

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لم تستطع فئة من جماهير الاتحاد السعودي السيطرة على مشاعرها الغاضبة من البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، وأظهرت ذلك علنًا أمامه عند لقائه خلال مواجهة الرياض.

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العميد يحل ضيفًا حاليًا على الرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب الملز في العاصمة.

وفوز نزول سانتو لأرض الملعب قبل بداية اللقاء، أطلقت فئة من الجماهير صافرات استهجان تجاه المدرب، في ظل حالة عدم الرضا على المستوى الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم.

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هذا الغضب يأتي رغم حصد النمور العلامة الكاملة في أول مباراتين بالفوز أمام الرائد والطائي، لكن المستوى الفني لم يرض الجماهير.

وبالأمس، طالبت فئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" برحيل سانتو، مع تردد أنباء عن أزمة بينه وبين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لتأخذ علاقة البرتغالي وجماهير العميد اتجاهًا معاكسًا، بعدما حصد لقب دوري روشن الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي منذ موسم 2008-2009م.

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