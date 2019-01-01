استقبال أيسلندي غريب - منتخب تركيا يواجه فرشاة مرحاض

حالة كبيرة من الجدل يتسبب فيها الاستقبال الأيسلندي لمنتخب تركيا قبل مواجهة تصفيات أمم أوروبا 2020.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عانى المنتخب التركي لكرة القدم اليوم من إستقبال غريب من قبل السلطات الأيسلندية قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخبين في تصفيات أمم أوروبا 2020.

جاء هذا عقب أن تأخر خروج الفريق التركي من المطار لمدة ثلاث ساعات، وهو ما دفع اللاعبين للخروج لوسائل التواصل الاجتماعي للاعراب عن غضبهم.

الأتراك أخضعوا أبطال العالم 💪



لكم أن تتخيلوا أن أبطال العالم لم يسددوا على المرمى كرة واحدة في 90 دقيقة كاملة🤦‍♂️



🇫🇷 فرنسا تخسر للمرة الأولى في تصفيات أمم أوروبا منذ 2010

🇹🇷 بهدفين نظيفين .. تركيا لعبت واستحقت الفوز ولولا جهود لوريس لكانت النتيجة أثقل على الديوك 👌 pic.twitter.com/CQ8jcNsSry — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وخرج بوراك يلماظ في بث مباشر عبر "إنستجرام" وقال: "نحن ننتظر منذ ثلاث ساعات الآن، هم يفتشون الحقائب، حتى أنهم أخذوا المستحضرات الخاصة بنا".

وتعرض قائد الفريق إيمري بيلوزوجلو لموقف أكثر غرابة بمجرد الخروج من المطار، حيث وجد الإعلام الأيسلندي في استقباله، ومن ضمنهم شخص يحمل فرشاة مرحاض بدلًا من جهاز التسجيل.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن الموقف وأعرب عن انزعاجه مما حدث، وأكد أن الموقف الرسمي يقف خلف المنتخب.

وقال: "بلدنا وشعبنا يقف خلف المنتخب التركي الذي نحن متأكدون من قدرتهم على الرد على كل ما حدث في ملعب المباراة".

لوريس يلوم زملائه في فرنسا عقب الخسارة من تركيا

وذكرت تقارير صحفية أن وزير الرياضة التركي قد تحرك في الساعات الماضية متوجهًا لأيسلندا لإيجاد حلول لما يحدث للفريق منذ هبوط طائرته.

جدير بالذكر أن المنتخب التركي يحتل صدارة المجموعة الخاصة به في التصفيات بعد التفوق على فرنسا هذا الأسبوع بهدفين نظيفين.