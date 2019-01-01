استقالة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي بسبب لقاء النصر وأحد

عادل البطي يستقيل اعتراضًا على تصرف لجنة المسابقات دون علمه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استقالته من منصبه، بسبب أزمة مباراة النصر وأحد، بالدوري السعودي.

البطي قرر الاستقالة، بعد إصدار لجنة المسابقات بيانًا مساء أمس الخميس، تعلن خلاله عن نقل مباراة النصر وأحد بالجولة السابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

البطي أكد على أن استقالته من منصبه، جاء بعد إصدار لجنة المسابقات بيان مباراة النصر وأحد، دون أن يعلم أي شيء عن هذا الأمر.

5⃣ مباريات

0⃣ أهداف



💢 قطر تمتلك نادي السد ولكن عفوًا هناك سدا آخر اسمه سعد الشيب.👌🧤👏#كأس_آسيا2019#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/SAfesJJPo3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

رئيس لجنة المسابقات الذي تقدم باستقالته، شدد على أن موقفه ليس تضامنًا مع النصر، والذي يرفض نقل مباراته، وأن الأمر شخصي.

النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، حيث يفرق عنه الهلال في الصدارة بـ3 نقاط.