استفتاء | من أفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

جرت هذا الأسبوع مجموعة من مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث كانت المواجهات محتدمة وبزغ خلالها عدد من اللاعبين المميزين.

ووقع اختيارنا هذا الأسبوع على نجمي النصر السعوذي "جوليانو" و "عبد الرحمن الدوسري" بعدما أبدعا وسجل كلاهما هدفًا مساعدين فريقهم بشكل جوهري في تحقيق الفوز "2-1"على السد ، فيما كان حامي عرين الهلال سدًا منيعًا وتصدى للعديد لعدد من الكرات الخطيرة محافظًا على نظافة شباكه أمام الاتحاد"0"-0" وجاعلاً فريقه يتوجه للقاء الإياب بصفحة بيضاء ودون أي حمل وتأخر ما.

فمن كان لاعبك المفضل؟ صوّت هنا