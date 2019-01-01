استفتاء | من أفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

جرت هذا الأسبوع مجموعة من مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث كانت المواجهات محتدمة وبزغ خلالها عدد من اللاعبين المميزين.

ووقع اختيارنا هذا الأسبوع على نجمي الهلال السعوذي "سالم الدوسري" و "أندريه كاريو" بعدما أبدعا وسجل كلاهما هدفًا مساعدين فريقهم بشكل جوهري في تحقيق الفوز "3-1"على الغريم الاتحاد وليس هذا فحسب فالجناح السعودي أشعل الجبهة اليسرى بمعنى الكلمة وخلق فرصًا عديدة توجها بتمريرة حاسمة.

أما الاسم الثالث كان جوهرة السد السمراء "أكرم عفيف" الذي أطرب المتتبعين أمام النصر السعودي بفنياته العالية وانطلاقاته المتكررة السريعة، بالإضافة لتناغمه الكبير مع رفاقه وتوغله المستمر لتهديد مرمى الخصم موقعًا على هدف ساهم به في فوز رفاقه "3-1" وتألهم على إثر ذلك لنصف نهائي المسابقة الأغلى في آسيا.

فمن كان لاعبك المفضل؟ صوّت هنا